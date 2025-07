Akác érkezése, szerepe, és minden, amit tudni lehet róla

Rendszeres, mégsem megszokható látvány, amikor a kertben, az udvarban, a telepített őshonos erdőben, vagy bármilyen mezőgazdasági területen méteres akác sarjhajtások nőnek, akár pár hét alatt is, bármennyire is igyekszünk elkövetni mindent a terület tisztán tartása érdekében. Ha az akácot kivágjuk, akkor az sem kizárt, hogy a szerteágazó gyökereiről tucat helyen, egymástól nagy távolságokra is kihajt, szinte kiirthatatlanul. Ha valakinek ez probléma, az átkozza a fafajt, és azt is, aki behozta az országba, és főleg azt, aki elültette a földünk közelében.

Az akác szinte egyik pillanatról a másikra képes beborítani egy korábban teljesen üres területet

Fotó: PJD

Megint mások fontos alapanyagnak, tüzelőnek, építési anyagnak tekintik, hiszen nagy hőenergia nyerhető belőle, és ott van a kerítések építésekor, például az autópályák mentén, de a szőlő és egyéb növények támrendszerének alapja még ma is sok helyen az akácfaoszlop, illetve az akáckaró. És akkor még nem is esett szó a mézről.

Háromszáz éve velünk él az idegen

Az akác, a Robinia pseudoacacia egy díszfa volt saját hazájában, Észak Amerikában és az 1700-as évek elején érkezett Magyarországra. A sikere abban rejlik, hogy képes olyan helyeken is gyökeret verni, hol más fafaj képtelen volt. A homokos, szegényes tápanyagú területeken, a vízmegtartó képesség nélküli talajokon is képes zárt erdőket alkotni.

Az akácméz ma már hungarikum, így tehát a virágzó akácfát is annak kell tekinteni

Fotó: PJD

Az akác sok területen hasznos

Faanyagként időtálló, még kültéren is

A hungarikum akácméz alapanyagát adja

Talajvédelmi szerepe is van a homokos talajokon

Az akácerdő számos más növényke és állatna is otthont biztosít

A faanyagtermelés, az export jelentős bevételt generál az ország számára

Ismeretterjesztő film az erdőből

Volt egy nagy sikerű sorozat, mely némi kihagyás után most újraindult. Az Erdőmánia alaposan körbejárta a témát, így megtudható, mi is az az akác?

– Az Erdőmánia 2025-ben megújult formában folytatja munkáját, friss szemlélettel és közvetlenebb hangvétellel. Célunk, hogy az erdők sokszínű világát a nagyközönség számára is érthető és élményszerű módon mutassuk be – hitelesen, terepen dolgozó szakembereken keresztül. A műsorvezető szerepét Szalga Bogi vette át, aki kíváncsi természetfelfedezőként vezeti be nézőinket az erdészek mindennapjaiba, és a magyar erdők sokszínű világába. A hazánkban gyakran vitatott akác olyan fafaj, amelyet egyesek invazív idegenként, mások fontos ökológiai és gazdasági erőforrásként tartanak számon. E dilemmát járja körül az Erdőmánia új filmje is, a következő kérdést feltéve: „Barát, ellenség vagy közömbös idegen? – Mindent az akácról.” – írja az erdőmánia.hu.