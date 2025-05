Nyugdíjasok áfa-visszatérítése: A döntésre vár mindenki

– Orbán Viktor miniszterelnök újabb részleteket árult el kedden a Fidesz országjárásán, Ráckevén a nyugdíjasok áfa-visszatérítéséről. Mint ismert, a kormányfő még évértékelő beszédében jelentette be, hogy a nyugdíjasok hamarosan egy fix összegig visszakaphatják majd egyes kifizetéseik után az áfát. Az intézkedés a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek áfáját juttatná vissza a nyugdíjasok számára, ám mindeddig nem lehetett tudni a részleteit pontosan. Orbán Viktor azonban most arról beszélt, hogy a kérdésről szerdán születhet döntés, és a nyugdíjasok áfa-visszatérítése egy élelmiszerutalvány keretében történik majd – olvasható a Világgazdaság.hu-n.

A nyugdíjasok akár havi 15 ezret is spórolhatnak

Zöldség, gyümölcs és tejtermékek áfája

Az adóreform részeként az áfa-visszatérítésről több kormánytag is beszélt, köztük Orbán Viktor miniszterelnök, és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is. Ami már most tudható, hogy ha kedvező döntést hoz a kormány, akkor az áfa-visszatérítés úgy működik, hogy október 1-től a zöldség-, gyümölcs- és a tejtermékek vásárlása esetén, illetve az azt követően 30 nap után érkezik a bizonyos szintem maximált érték, a nyugdíjakkal együtt, és a tervek szerint nem készpénzben, illetve utalásban érkezik a forint, hanem valamilyen élelmiszer-utalvány formában.

– Az intézkedés költségvetési terve a korábbi becslések szerint 88 milliárd forint lehet, noha egyelőre nem ismert, hogy mi lesz a felső határa. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint azonban havi 10-15 ezer forintos segítségre számíthat majd a lépésnek köszönhetően mintegy 2,5 millió nyugdíjas – írja a VG.