Húsvét kapcsán keresik fel adóellenőrök a kereskedőket

A szégyenlistára is kerülhetünk

Az is kiderült az adóhatóság közleményéből, hogy a be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának további speciális jogkövetkezménye a nyilvánosság. Az érintettek ugyanis felkerülnek két évre a NAV szégyenlistájára, ami jellemzően kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból.

A bírsággal még nincs vége semminek

– A súlyosan mulasztók – a mulasztási bírság mellett – utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak, ezért a jegyzőkönyv átvételét követően a lehető leggyorsabban érdemes a tényleges forgalomhoz igazítani a bevallásokat és a fizetendő adót. A revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhető a korábban be nem vallott adó – írja a NAV, segítve ezzel is a vállalkozókat.

Ahogy országos szinten, úgy Fejér megyében is folyamatosan zajlanak az ellenőrzések már április 7. óta. Szűkebb hazánkban a NAV nem a szokásos húsvéti ételekre fókuszál. A NAV Fejér Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának revizorai 2025. április 7. és 30. között az vetőmagot, palántát, valamint kerti szerszámot értékesítőket ellenőrzik a piacokon és üzletekben. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a vendéglátók szabályos működésére. Mindkét területen a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek megfelelő használatát, az alkalmazottak bejelentését, az áruk eredetét, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják az igazgatóság kollégái.

Fontos azonban az éberség, ugyanis a NAV által közzétett információktól, illetve az adótraffipax legfrissebb híreitől függetlenül bárhol és bármikor lehetnek ellenőrzések.