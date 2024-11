– Az új digitális tanterem a legmodernebb technikai eszközökkel van felszerelve, ami lehetővé teszi a diákok számára, hogy naprakész, a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket sajátítsanak el az építőipari szakterületeken. Ma egy olyan rendezvényen veszünk részt, ami azt gondolom nem mindennapos, de reméljük, hogy ennek lesz még folytatása. Szeretném megköszönni a támogatást, ami itt csak fizikailag nyilvánul meg, de nem csak ezt kell kiemelni, hanem azt is, hogy nagyon komoly szakmai oktatástámogató tevékenység is zajlik a háttérben. Erre szükség is van, ugyanis óriási a túljelentkezés ebbe az iskolába, ami annak is köszönhető, hogy országos szinten is csak néhány olyan iskola van, ahol ezeket az ágazatokat, illetve az itt tanulható szakmákat meg lehet ismerni. A Jáky által megszerzett országos jó hír kiváló alap arra, hogy egy olyan partnerkapcsolatot építsünk ki, mint amilyennek most tanúi lehetünk. Nagyon fontos számunkra, hogy az innen távozó diákok olyan tudással rendelkezzenek, amivel a munkaerőpiacon érvényesülni tudnak. – mondta Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja.

Az okosterem és az eszközök használatáról, lehetőségeiről, gyakorlati hasznáról maga az oktató beszélt.

– Ebben a teremben tényleg a jövő fog megvalósulni. A nagy teljesítményű számítógép és a 3D nyomtató segítségével két tevékenység is lesz. Az egyik a képmodell alkalmazás megismerése, a másik a 3D nyomtatás. Egy épületinformációs modellt fogunk készíteni, ami több mint egy tervdokumentáció, és több mint egy 3D terv vagy modell. A jövőben elkészítjük egy épület teljes 3D-s modelljét, majd felruházzuk különböző információkkal és nem csak az építész szakág készíti el a 3D-s modellt, hanem a villanyszerelő, a gépész, a földmérő és az összes többi szakág is, és ezt egybe dolgozzuk, és így már az esetleges hibák is azonnal kiderülnek már a tervezés idején. – mesélt a rendszerről és annak használatáról, hasznáról Kiss Zsolt, aki ebben az új teremben tanítja majd a jövő szakembereinek az új rendszert.