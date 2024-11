Szijjártó Péter beszédében felidézte a koronavírus-járvány idején tapasztalt kihívásokat, s kifejtette, hogy a pandémia rámutatott az emberiség kiszolgáltatottságára, egyúttal az orvostechnikai eszközök fontosságára is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ünnepi beszéde.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Szijjártó Péter: A cél, hogy a hatóságok minél jobban meg tudják védeni az emberek egészségét

Mint fogalmazott,

ezért az egészségügyi eszközök gyártása, az oltóanyagok és a felhasználásukhoz is szükséges eszközök gyártása stratégiai ágazattá vált Magyarországon!

Kiemelt cél – mondta –, hogy egy esetleges következő világjárvány idején, Magyarország a lehető legjobban fel legyen készülve, így a hatóságok minél jobban meg tudják védeni az emberek egészségét.

– Pontosan tudjuk, hogy azok az országok tudnak erősek lenni, azok tudják megvédeni magukat ilyen válsághelyzetekben, amelyek a birtokában vannak annak a stratégiai kapacitásnak, amelynek megléte válságon kívüli időszakokban talán ésszerűtlennek és pénzügyileg megmagyarázhatatlannak tűnik, de amikor vészhelyzet van, akkor ezek az eszközök emberéleteket tudnak menteni – tette hozzá.

Felemelő pillanat: szalagátvágás, átadták az új üzemet.

Fotó: Fehér Gábor

Több mint négymilliárdos beruházás

A tárcavezető ünnepi gondoltaiban hangsúlyozta azt is, hogy a Karsai Alba Kft. az 1103. olyan magyar cég az elmúlt tíz évben, amelynek beruházásösztönzési támogatást ítélt meg a kormány. A mostani beruházással kapcsolatban elmondta, hogy a Karsai Alba Kft. több mint négymilliárd forint értékű beruházásból labortechnikai és orvostechnikai eszközöket előállító gyárat hozott létre, ahol a legújabb technológiával fogják előállítani a legmodernebb egészségügyi eszközöket. A kormány 730 millió forinttal támogatta projektet, amellyel 37 új munkahelyet is jelent.

A kézhez kapott sajtóanyagból kiderül az is, hogy két különálló gyártócsarnokból álló 2100 négyzetméteres tisztateres üzemet adtak át, amely a zöldmezős beruházás az engedélyek megszerzése után 15 hónap alatt valósult meg. Sőt, az EUDAMED adatbázisban is rögzítésre került a cég, így a Karsai Alba Kft. hivatalosan is jogosult orvostechnikai eszközök gyártására az Európai Unió piacaira.