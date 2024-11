„A MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett Modern Gyárak Éjszakája célja, hogy lehetőséget teremtsen a vállalkozók és a lakosság számára, hogy közvetlen közelből megtapasztalhassák, milyen példaértékű vállalatok működnek Magyarországon. Az érdeklődők ezen az estén betekintést nyerhetnek a hazai gyárak, üzemek kulisszái mögé. A rendezvény bemutatja azokat a magyar vállalkozásokat, amelyek képesek az innováció, a kutatás-fejlesztés, a szervezetfejlesztés, a zöld gazdaság és a menedzsment területén világszínvonalú eredményeket elérni. A programok egyszerre szólítják meg a pályaválasztás előtt álló fiatal generációt, a fejlődő és fejlődni vágyó kis- és középvállalkozásokat, a potenciális beszállítókat, valamint az érdeklődő lakosságot” − olvasható a moderngyarakejszakaja.hu-n.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az eseményen számtalan cég nyitotta meg kapuját, hogy bepillantást engedjen az érdeklődőknek olyan tereket, anyagokat, eszközöket, gépeket mutatva be, amit az év többi napján csak az ott dolgozók láthatnak. Így volt ez a VIDEOTON esetében is. A székesfehérvári cég immár 7. alkalommal vett részt a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség által szervezett Modern Gyárak Éjszakája rendezvénysorozaton, Székesfehérváron a VIDEOTON EAS Kft., míg Kaposváron a VT Elektro-PLAST Kft. gyártási folyamatait ismerhették meg az érdeklődők.

A fehérvári eseményen a három turnusban érkező mintegy 90 látogató a 85 éves gyártási múltra visszatekintő VIDEOTON vállalatcsoportot bemutató prezentáció után ipari elektronikai gyártással foglalkozó VIDEOTON EAS Kft. 2019-ben átadott elektronikai gyáregységét tekinthették meg. A 20 ezer négyzetméret alapterületű, modern létesítményben 900 munkavállaló dolgozik. Ebben az üzemben készül az évi közel 13 millió nyomtatott áramkör, alkatrész, modul vagy késztermék, amellyel a végfelhasználók routerek, repeaterek, különböző okos otthon és épületautomatizálási termékek formájában találkozhatnak.

Modern Gyárak Éjszakája a székesfehérvári Videotonban

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A rendezvény nem titkolt célja volt, hogy a fiatalok és pályamódosítást fontolgatók is kedvet kapjanak a 21. századi körülményeket látva az ipari munkavállaláshoz, ezért a rendezvényre több iskola és felsőoktatási intézmény is kapott meghívást, illetve az érdeklődők a cégcsoport nyitott pozícióiról is tájékozódhattak.