Gyönyörködjön a Velencei-tóban. Minden nap!

Csodás ajánlatra bukkantunk a megyei ingatlan kínálatban. Az otthonos, Bence-hegyi családi ház nemcsak örökpanorámás, de szauna is jár hozzá. Ha szereti a retró-hangulatot a “régi” ház is tökéletes, de ha valami modernebbre vágyna, a tulajdonostól ingyen kaphat egy új, már jóváhagyott háztervet is.

Panorámás hangulatos családi ház eladó Gárdonyban Fotó: ingatlanbazar.hu

“Panorámás Hangulatos Családi Ház Szaunával! Velencén a Bence-hegyen 540m2-es gyönyörű ÖRÖKPANORÁMÁS, hatalmas fákkal ölelt összközműves telken, hangulatos, kétszintes, nappali háromszobás, 81 m2 hasznos lakóterű, (bruttó 109.29 m2), D-i tájolású családi ház, terasszal, erkéllyel, külső szaunával, kellemes déli tájolású kerttel, eladó. Az utcáról az udvaron át megközelíthető házba a déli tájolású teraszról léphetünk a tágas nappali-étkező közös térbe, onnan nyílik egy déli tájolású szoba, a konyha, szemben a fürdőszoba és egy másik szoba található. A nappali északi oldalán található lépcsőn jutunk fel az emeletre, ott egy kellemes pihenőszobába jutunk, onnan nyílik egy nagy hálószoba. Mindkét szoba hatalmas beépített szekrényekkel rendelkezik. A nagy szobából nyílik a kényelmes erkély, ahonnan CSODÁLATOS ÖRÖKPANORÁMA nyílik a Velencei-tóra. A ház beton sávalapra, 30-as falazóblokkból, tégla válaszfalakkal, 10 cm vastagon hőszigetelt, az első szinten beton- a második szinten felülről gomba- és tűzgátló anyaggal kezelt hőszigetelt fa gerendás födémmel, cserép fedéssel épült. A külső két rétegű fa nyílászárók, a déli terasz ajtókon spalettával felszerelve, melyek nyáron a meleg, télen a hideg ellen hasznos védelmet nyújtanak. A belső nyílászárók, a tároló ajtaja szintén fából épült. A radiátoros fűtést minden helyiségben és a melegvizet kombi cirkó gázkazán szolgáltatja. Nyári melegben az emeleten beépített klíma biztosítja a kellemes közérzetet a házban. A fölszinten a nappaliban műanyag padló, és a szobákban parketta, a konyhában és a fürdőszobában járólapok, az lépcsőn padlószőnyeg, az emeleti szobákban parketta található. A ház keleti oldalán, kívülről megközelíthető kis tároló helyiség található. Az épület mellett található egy külön faház, amelyben egy tökéletesen működő SZAUNA helyezkedik el, melyhez tartozik egy mosdó, mellékhelyiséggel. Az épület jelenlegi állapotában eladó, statikailag bevizsgált. A telekre készült egy jóváhagyott teljesen új ház építési terve, melyet eladó kérésre díjmentesen átad vevő részére.

Csendes, családi házas övezet, néhány percre a Velencei-tó, az Északi strand, kerékpárút, bevásárlási lehetőség, főút közelben. Páratlan lehetőség, egy örökpanorámás hangulatos családi ház! Hívjon! Menjünk, nézzük meg, amíg még megvan!” Még több remek lehetőség az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük. Panorámás hangulatos családi ház eladó Gárdonyban

