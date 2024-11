A cikk folytatásában azt közlik, hogy a Liberty-nek „rövid távú kormányzati és egyéb támogatásra lenne szüksége a működés fenntartására. Majd a cikk idézi az állásfoglalás vonatkozó részét eképpen: „ha a résztvevők úgy döntenek, hogy nem támogatják az üzem jövőjét, akkor mérlegelni fogjuk stratégiai lehetőségeinket a vállalkozás folytathatósága érdekében.” Ezek a lehetőségek magukban foglalják a potenciális új befektetőkkel folytatott tárgyalásokat is – jelezték a Portfolio-nak.

Újabb közleményt adott ki a tárca

A Nemzetgazdasági Minisztérium ismételten felszólítja a dunaújvárosi Vasmű tulajdonosát, hogy haladéktalanul rendezze adótartozását, továbbá semmilyen módon ne akadályozza a munkabérek Bérgarancia Alapból történő kifizetését. A Liberty mai napon közzétett közleményében megfogalmazottak részben fedik a valóságot. A Kormány ugyanis folyamatosan nyomon követte a vállalat sorsát és számos esetben segítséget nyújtott ahhoz, hogy Dunaújvárosban a nehéz iparági körülmények ellenére az acélgyártás újrakezdődhessen. Míg a kormány erején felül folyamatosan segítette a Vasművet és teljesítette a vállalásait, addig a Liberty ígéreteinek nem tett eleget és a dolgozók bérének kifizetése is többször akadozott, sőt az elmúlt időszakban immáron a beszállítók és a Magyar Állam felé is jelentős tartozásokat halmozott fel. A Liberty bár jelezte, hogy kész a Bérgarancia Alapból kifizetetni a dolgozók esedékes munkabérét, erre ezidáig nem került sor. Ezért a kormány nyomatékosan felszólítja a Liberty-t, hogy haladéktalanul rendezze az adótartozását, valamint tegye lehetővé, hogy az állami Bérgarancia Alapból a dolgozók megkaphassák a nekik járó munkabérüket. A Kormány, ahogy eddig is, úgy ezek után is a dolgozók pártján áll és mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki megkapja a neki járó bért.