Az első kék és narancs 1 órája

Swietelsky: teljesen új aszfaltkeverőt állítottak csatasorba (videó)

Október 3-án, csütörtökön délben mutatta be, majd avatta fel a Swietelsky Magyarország Kft. a legújabb Ammann 210 típusú aszfaltkeverő gépét, mely óránként akár 210 tonna aszfalt előállítására is képes. A sötétkék és narancs színekre festett magas építmény az első olyan, európai viszonylatban is, amely a cég színeire festettek.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A Swietelsky cég anyavállalata 1936-ban indult el az úton, és sokat fejlődött az azóta eltelt 88 év alatt. Skandináviától, Horvátországig, az Egyesül Királyságtól Ausztráliáig, egészen pontosan 21 országban vannak telephelyei. A cégcsoport éves aszfalttermelése meghaladja a 3.5 millió tonnát. Több lábon állnak, így készülnek általa ivóvíztisztítók is, de van környezetvédelmi ágazat és az egyik kiemelt terület a hulladékrekultiváció, melyet több mint 140 településen végeznek, súőt, még az árvízvédelmi beruházások kapcsán is jelen vannak a piacon, mobil gátak alapjaival. Emellett 2003-óta a magasépítés területén is fejlődnek, olyan nagy projekteket levezényelve többek között, mint metróállomások, templomok vagy a Zeneakadémia, vagy akár a Várkert bazár épülete. – Ahogy az optimista ember fát ültet, úgy az optimista cég keverőt állít, még olyan időben is, amikor a gazdasági körülmények nem a legjobbak. Régóta vártuk ezt a nagy napot, mert hosszú idő telt el mire eljutottunk idáig. Ennek a keverőnek az első gondolata 2019-ben született meg. Azóta dolgozunk rajta, és 2.5 hónap alatt kinőtt a semmiből ez a keverő – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Hegyi Zoltán, a 33 éve megalakult Swietelsky Magyarország ügyvezető igazgatója, aki részletesen beszámolt a vállalat történelméről, fejlődéséről, külön-külön megköszönve több személynek és még több divíziónak és üzleti partnernek a munkát, illetve az együttműködést. Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap Mészáros Attila önkormányzati képviselő is hivatalos volt a Takarodó úti telepen tartott ünnepségre. – Igazgató úr az optimizmus szót használta és pedig a bizalmat mondanám, ugyanis ha egy ilyen cég fejleszt, akkor az a bizalmat is jelenti. Bizalmat a város és a körülötte fekvő települések irányában. Sok közös projekt zajlott eddig is, legyen az kisebb városok, községek utcáin, Fehérvár nagy útjaival kapcsolatban, vagy éppen a Haramatosvölgy lakópark fejlesztése kapcsán. Ezzel a fejlesztéssel nyilván több megrendelésre számíthat a cég, a több megrendelés pedig több adóforintot jelent majd a városnak, amit aztán mi újabb fejlesztésekre tudunk visszaforgatni – fogalmazott a képviselő, aki a cég vezetőivel, köztük Klaus Bleckenwegner-rel, a külföldi leányvállalatokért felelős igazgatóval együtt vágta át az aszfaltkeverő oszlopai közé kifeszített magyar szalagot.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap A gépnek, ahogy az összes többi Magyarországon, illetve Európában felállított 57 aszfaltkeverőnek lesz dolga, ahogy eddig is. Mint azt Hegyi Zoltán ügyvezetőtől megtudtuk, a cég alakulásától számítva hozzávetőlegesen annyi aszfalt készült el összesen a keverőkben, hogy egy egy méter széles járdát építve belőle, körbeérné a földet az Egyenlítőnél. Ez a megközelítőleg 4 millió köbméter, nagyságrendileg annyi, mint a Gízai piramisok 1.7-szerese.