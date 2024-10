A beruházásban hatalmas terület érintett – az út három vármegyén, így Komárom-Esztergomon, Pesten és Fejéren megy keresztül – többek között Mány is – írja a kemma.hu, ahogy azt is, hogy, így hamarabb elérhető majd a főváros vagy az osztrák határ is. A bejelentés hatása ugyanekkor az ingatlanárakon is érződött és a jövőben is fog.

A leendő M100-as útvonala

Forrás: Facebook / Lázár János

A 2015 bejelentés óta az autóút menti települések mindegyikén az érintett vármegyék átlagát jóval meghaladó mértékben emelkedtek az árak – ezt a vg.hu-nak készített tanulmány taglalja, mely szerint mindhárom vármegyét tekintve a 2015-ös árakhoz képest míg 2016-ban 11 százalék, addig 2024-re már 234 százalékos áremelkedés volt tapasztalható. Az útépítés nyertesei Kesztölc, Szomor, Mány, itt 360-380 százalékkal drágultak az eladó ingatlanok. Bicskén és Tinnyén pedig 300 százalék fölötti volt az árváltozás.