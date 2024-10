Ingatlanbazár 24 perce

Egy jó vétel Gárdonyban!

A gárdonyi ingatlanhoz 37 millióért juthat hozzá, de a jelenlegi 25 négyzetmétert akár 120-ra is bővítheti a telek adottságaiból adódóan. A telek közel van mindenhez, a tó, a termálfürdő, az üzletek, éttermek és a vasútállomás is mindössze pár perc séta. Lakóövezet, így ha szeretne, állandóra is beköltözhet!

“ELADÓ NYARALÓ, TELEK GÁRDONY KÖZPONTI RÉSZÉN!Az ingatlan Gárdony-Agárd központi részén helyezkedik el, közel mindenhez, a Velencei-tó, a termálfürdő, iskola, óvoda, üzletek, éttermek és a vasútállomás is kényelmesen, akár egy pár perces sétával elérhető.A telek fekvése és elhelyezkedése kiváló. Közművek közül egyedül a gáz nem lett bekötve.A kerti locsolást fúrt kút biztosítja.A ház mellett van egy kis mobil tároló.A ház falazata tégla, 2020-ban épült. Fűtéséről hűtő-fűtő klímaberendezés gondoskodik, ami a nyári melegben a ház hűtését is biztosítja.Lakóövezeti telek ezért 30% beépíthető!A fürdő és a WC helyiség külön bejáratú,Az épület bővíthető, alakítható!A telek adottságai miatt akár 120 m2-es lakóház építhető rá!” Még több remek lehetőség az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük