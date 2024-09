Ingatlanbazár 1 órája

Varázslatos, modern otthon Bakonykúton!

A kiváló állapotú ingatlanban hatalmas családdal is elfér, hiszen van öt szoba és két fürdő is. A rendezett kertből a csodás panorámát nézheti, akár többedmagával is, hiszen van egy közel 55 m2-es terasz is. Mindehhez méretes pince és két férőhelyes garázs is tartozik. Ha mégis tömegközlekedéssel járna, az is adott!

“Varázslatos otthon Bakonykúton! Kiváló állapotú, 197.12 nm alapterületű, 5 szobás, 2 fürdőszobás, világos és modern ház eladó a Fejér vármegyei Bakonykúton. Az ingatlan egy 1592 nm nagyságú, rendezett kertben található, melyből gyönyörű panoráma nyílik a környékre. Az otthon tágas nappalival rendelkezik, melyhez egy 54.78 nm méretű terasz is tartozik, ahol a család és barátok együtt élvezhetik a nyári estéket. A beépített bútorok és szekrények kényelmes és praktikus tárolást biztosítanak, az integrált szúnyogháló pedig biztosítja az éjszakai zavartalan pihenést. A tehermentes ingatlanban biztonsági ajtó található, így a család és az otthonuk mindig biztonságban érezheti magát. Jól felszerelt konyhával rendelkező otthon, kandallós, klímával is felszerelt. A ház alatt található a méretes pince és a 2 férőhelyes garázs is, így a család autói is biztonságban parkolhatnak. A környék csendes és rendezett, ideális választás családosok számára. Az autóval közlekedők számára könnyen megközelíthető, de a tömegközlekedési lehetőség is adott.