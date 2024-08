Frissítés 14:20

A duol.hu birtokába jutott információk alapján a munkáltató arról tájékoztatta a munkavállalókat a belső elektronikus információs hálózatán, hogy megkezdték a munkabérek kifizetését, így augusztus 12-én, hétfőn minden vasműs kollégához megérkezik a júliusi fizetése. Ugyanakkor felhívták a figyelmüket arra, hogy a banki rendszerek működéséből adódóan az átutalások feldolgozása néhány órát is igénybe vehet. Egyúttal elnézést kértek a kifizetés késedelméért, és köszönik a munkavállalók türelmét és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jövőben hasonló kellemetlenség ne fordulhasson elő.

Lapunk e közben úgy értesült, hogy a munkavállalók közül már többen megkapták fizetésüket. – írja társoldalunk a duol.hu.

8:30

Elfogyott a dolgozók türelme és a fizetése is. Az elmaradt munkabérek miatt demonstráltak a dolgozók ma reggel 7 órakor a vasmű igazgatósági épülete előtt. Rahul Yenurkar, a Liberty Dunaújváros társaságcsoport cégvezetője, próbálta nyugtatni a kedélyeket. Ígérte, hogy a mai napon megkapják a fizetésüket a dolgozók. Később már a több ütemű kifizetés is szóba került, ami a hallgatóság nemtetszését váltotta ki. További ígéretek, import bugával és egyéb tervekkel kapcsolatban is hallatszottak. Az egyik hozzászóló dolgozó azt mondta, hogy már nem lesz, akiknek az ígéreteket beváltsák, mert elmennek az emberek.

8:30 órakor, mintegy másfél óra után, békésen ért véget a demonstráció. A vállalat vezetőinek távozása után a szakszervezet javaslatára abban egyeztek meg az emberek, hogy ha ma 14 óráig nem érkezik meg a fizetés, újra az igazgatóság elé vonulnak.

Forrás: duol.hu