Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár hozzátette: „Folyamatosan követem a zöldacél-projekt előrehaladását, amely a Liberty csapata és a megvalósításban résztvevő más szakértők összehangolt erőfeszítései eredményeként alakul. A figyelmet a beruházás nemzetgazdasági szempontból való stratégiai fontossága indokolja.”

XIAO Peng a CISDI elnöke kijelentette: „Örülünk, hogy a Liberty Dunaújvárossal közösen dolgozhatunk ezen a kiemelt jelentőségű projekten. A dunaújvárosi csapattal és a Sinosureral való több hónapos együttműködés után nagyszerű hír, hogy most megkaptuk a Sinosuretól a projekt támogatására vonatkozó szándéknyilatkozatot. Ez egy jelentős lépés a dunaújvárosi acélmű szén-dioxid-mentesítésének és megújításának útján. Az üzemben a CISDI legmodernebb elektromos ívkemencéje, öntőüst, vákuumos gázmentesítés, lemezöntő és mesterségesintelligencia-alapú vezérlőrendszer kerül beépítésre, amely világszínvonalra emeli az üzem hárommillió tonnás termelési kapacitásait, jelentős CO2-kibocsátás-megtakarítás mellett.”

A Sinosure Shanxi részéről HE Zhigang hozzátette: „Ez a beruházás azért is fontos, mert egyben a magyar acélipar szén-dioxid-mentesítését és modernizációját támogató fejlett kínai technológia bemutatója is lesz. A Liberty Dunaújváros és a CISDI együttes erőfeszítése aláhúzza a Kína és Magyarország közötti erősödő együttműködést, és megmutatja, hogy a fenntartható acélgyártási technológiákba történő beruházás milyen hatalmas potenciális előnyökkel jár. Örömmel nyújtunk előzetes támogatást a vevői hitelhez, és várakozással tekintünk a CISDI-vel és a Liberty-vel való további együttműködés elé a megvalósíthatósági tanulmányok befejezése, és ennek az izgalmas fejlesztésnek az előrehaladása során.”

Forrás duol.hu