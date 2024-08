„Országos szinten fokozódott az ingatlanpiaci aktivitás az idei év első hét hónapjának tranzakciószámai szerint. Fejér vármegyében az ingatlanközvetítő közreműködésével értékesített ingatlanok darabszámát tekintve, az előző év azonos időszakához mérten 30%-kal több adásvétel zárult eddig idén a területen. A vármegyei négyzetméterárak az összes ingatlantípust vizsgálva 2023-hoz képest mérsékelt, 7%-os emelkedés után 413 ezer forint körül alakultak. Változatlan, 78 négyzetméteres átlagos ingatlanméret mellett szintén 7%-kal, 32,4 millió forintra nőtt az otthonteremtésre fordított vármegyei átlag.” - mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.



A vármegyében új tulajdonosra talált ingatlanok többsége, 71%-a családi ház, 16%-ban panellakásra, 11%-ban téglaépítésű lakásra szerződtek az ügyfelek. A házakért vármegyei szinten 9%-kal magasabb, 32,2 millió forintos vételárat fizettek átlagosan a vásárlók, ami 363 ezer forintos négyzetméterárat jelent a 89 négyzetméteres otthonok esetében. Jelentősen megdrágultak a téglaépítésű lakások is, az idei évben vármegyei szinten 663 ezer forintos átlagra készülhetnek a vevők négyzetméterenként, ami közel 31,2 millió forintos kiadást takar, amennyiben a 47 négyzetméteres élettér elegendő a vásárló számára. A panellakások négyzetméterárai átlagosan 6%-kal nőttek (539 ezer Ft/m2) a vármegyében, egy 52 négyzetméteres alapterülettel rendelkező házgyári lakásért így 28 millió forintot meghaladó árat kell fizetni. Visszafogott kereslet mellett további 10%-kal fokozódott az újépítésűekért kért egységár, a vármegyében átlagosan 761 ezer forintba kerül egy négyzetméter, ha használt helyett mégis az új ingatlanok mellett dönt az ügyfél.



A vármegyében továbbra is a vásárlók zöme, 19%-a számára a preferált hely Székesfehérvár, ahol a tavalyihoz képest mindössze 2%-kal lett csupán magasabb az átlagos négyzetméterár, ami így 566 ezer forint körül alakult idén. Az ingatlanvásárlásra fordított összeg valamivel 37 millió forint alá került, az átlagos ingatlanméret pedig 65 négyzetméterre mérséklődött idén. Népszerűség tekintetében a második helyre került a már-már fővárosi agglomerációnak számító, Velencei-tó kedvelt települése, Gárdony, ahol a vármegyeszékhelynél is költségesebb, 45 millió forint az otthonteremtés átlagos költsége. A négyzetméterárak a 2023-as adatokhoz mérten 6%-kal, átlagosan 637 ezer forintra mérséklődtek idén a településen, az átlagos ingatlanméret 71 négyzetméter volt. A vármegyei tranzakciók 7%-a zárult Dunaújvárosban, ahol az előző évhez képest 16%-kal, 417 ezer forintra nőtt a négyzetméterenként kért összeg, az otthonteremtés átlagos költsége azonban mindössze 19,6 millió forint, a 47 négyzetméter körüli lakások esetében. A szintén fővárosközeli Bicske ezúttal a Fejér vármegyei vásárlók 5%-át vonzotta, itt a dunaújvárosival azonos mértékben fokozódott az ingatlanvásárlás során fizetett négyzetméterenkénti ár. Bicskén 480 ezer Ft/m² áron, átlagosan 29,1 millió forintért, 61 négyzetméteres otthonokat vásároltak a legtöbben.