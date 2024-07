Mór, Pusztavám, Csókakő, Söréd, Csákberény és Zámoly. Ez a hat település, illetve az általuk művelt szőlőterületek alkotják a történelmi Móri Borvidéket. Korábban szinte minden borvidéki településnek volt saját hegyközsége, ám a szőlőterületek csökkenésének és a jogszabályi háttér változásainak köszönhetően Móri borvidéken egy, az egész területet lefogó hegyközség működik. Tagjai a szőlősgazdák, szőlőterület tulajdonosok, vezetősége pedig a választmány. Utóbbi testület nemrégiben meghatározta és közzétette a 2024-es szüreti időpontokat.

Növényvédelmi szempontból nem volt könnyű év a Móri Borvidéken, de aki időben lépett, az jó eredményeket várhat

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A Móri Borvidéken lassan indul a szüret

–A Móri Borvidék Hegyközségének Választmánya ezúton értesíti a tisztelt tagságot, hogy a 2024. július 24-én tartott ülésén fajtánként meghatározta a 2024. évi szőlőszüret legkorábbi lehetséges időpontjait. Ennek megfelelően augusztus 01-től lehet szedni az Irsai Olivért, augusztus 15-től a Cserszegi fűszerest, Rizlingszilvánit, Zenitet és a Biancát. augusztus 26-tól pedig a Chardonnay, a Generosa, a Királyleányka, a Leányka, az Ottonel muskotály, a Pinot blanc, és a Sauvignon blanc kerül sorra, éppúgy, ahogy a Sárga muskotály, a Szürkebarát vagy a Tramini–sorolta körlevelében Frey Szabolcs hegybíró.

Nemrég úgy tűnt, hogy sok idő van a szüretig, ám a korai tavasz és a forró, aszályos július felgyorsította a folyamatot

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Sosem szedték ilyen korán az Ezerjót

Azok a fajtákat, amelyeket valaha szeptember végén, vagy akár október közepén szüreteltek, most akár szeptember elsején is szedhetik a gazdák. Ezek közé tartozik a Móri Borvidék zászlósbora, az Ezerjó is, de szeptember első napjától megkezdődhet a Zöldveltelini, a Kékfrankos, a Merlot, a Pinot noir, és a Syrah szürete is.

A legkésőbbi időpont is csak szeptember 5. Azon a napon az Olaszrizling, a Rajnai rizling, a Cabernet franc, és a Cabernet sauvignon tőkéi szabadulhatnak meg a gyümölcs terhétől.

Az időpontok tehát már ismertek, és ha tényleg megkezdődik az előttünk álló héten a szüret, akkor jövő héten már minőségi és mennyiségi Adatok is várhatók a 2024-es évjáratról.