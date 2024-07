A Masterplast első féléves EBITDA nyeresége, tovább javulva, az alacsonyabb árbevétel szintek mellett is elérte a 2 millió eurót, ami 4,5 millió eurós javulást jelent a bázis eredményével összevetve. A társaság bizakodó, és az év második felében az eredményesség dinamikus javulását prognosztizálja, amelyet az Európa szerte beinduló épületenergetikai korszerűsítési programok és a normalizálódó makrókörnyezetben a keresleti oldal várható bővülése vetít előre.

– Az építőanyagok iránti igény jelenleg alacsony, de már folyamatosan bővülő keresletet látunk. A piac felfutásának előjelei már érzékelhetők és várakozásaink szerint folytatódik az általános javuló trend, a második félév során több termékünknél már élénk vevői igényekre számítunk – mondta el lapunknak Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnök-vezérigazgatója. – Eközben már megjelenik az Új Otthonfelújítási Program hatása, és európai szintéren is várhatók az épületenergetikai felújítási ösztönzők. Mindemellett dolgozunk egy saját kedvezményrendszer kialakításán is, a Hungarocell Felújítási Programban a hőszigetelő rendszert vásárlók egyszerűen és garantáltan részesedhetnek majd a hitelesített energiamegtakarítás (HEM) által biztosított anyagi előnyökből.

– A Masterplast az elmúlt éveket intenzív gyártásfejlesztésre fordította, a jelenleg megvalósítás alatt álló ásványgyapot gyártó üzemek egy növekvő és ismételten felpörgő piacra tudnak lépni 2025-ben. Ennek pozitív hatása az eredményességünkön is jelentős mértékben emelni fog, amellyel meg tudjuk hálálni a befektetőink folyamatos bizalmát. Úgy látom, az időzítésünk kiváló – tette hozzá Tibor Dávid.

Az első félévben továbbra is visszafogott maradt a kereslet az építőiparban. A sárszentmihályi székhelyű társaság piacain megfigyelhető volt egyfajta kettősség. Míg a nagyobb távolságokra is hatékonyan szállítható üvegszövet és tetőfólia termékek értékesítésében javuló eredmények mutatkoztak, addig az általánosan jellemző kiváró magatartás miatt a hőszigetelő anyagok eladása gyengébb teljesítményt ért el. Ez leginkább a legnagyobb súlyú belföldi értékesítés eredményeit fogta vissza, amiben az Új Otthonfelújítási Program későbbi indulása is szerepet játszott. Összességében a tavalyi második negyedéves bázishoz képest az árbevétel 9 százalékos csökkenés mellett 34,5 millió eurót ért el, míg kumuláltan a 67,2 millió eurós árbevétel 11 százalékos elmaradást mutat.