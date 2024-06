Hogy megfelelő képet kapjunk a május 30. és június 3. közötti időszakról, el kell mondani, hogy az erősen csapadékos időjárás országszerte komoly károkat okozott mind a mezőgazdaságban, mind ingóságokban és ingatlanokban. A keletkezett károk jelentősebb részéért a záporos, zivataros időjárás, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék és az erős, viharos széllökések okolhatók. Az adott időszakban 70-80 km/órát meghaladó széllökéseket regisztráltak a mérőállomások. A károknak csak kisebb része keletkezett a lehulló jég következtében. A május 30. és június 3. közötti időszakban az Országos Jégkármérséklő Rendszer talajgenerátorai összesen 20 438 órán át voltak bekapcsolva, ami a 2024-es védekezési időszak eddigi bekapcsolási időtartamának (68 898 óra) 30%-a. Az említett időszakban minden járásban legalább egy alkalommal működésbe kellett hozni a talajgenerátorokat. A szupercellák ellen a rendszer korlátozottan tud védekezni, azonban a jégkármérséklő rendszer működése nélkül feltehetően még nagyobb jégszemek alakulhattak volna ki, amelyek jelentősebb kárt okoztak volna.”

A működés hatásfokára is kitért összefoglalójában a kamarai elnök.

„Az elmúlt hat év tapasztalata alapján az országos lefedettséget biztosító talajgenerátoros jégkármérséklő rendszerrel jelentősen mérsékelni lehetett a kialakuló jégesők mennyiségét és a jégszemek mértékét. A 2018-2023-es években a kárenyhítési alaphoz benyújtott kárstatisztikai adatok alapján kimutatható, hogy a jégesők okozta károk 43 százalékkal csökkentek a 2015-2017-es adatokhoz képest, vagyis amikor még nem működött az országos szintű védekezés, annak ellenére, hogy mind a hat védekezéssel töltött évben a klímaváltozás hatására az átlagosnál szélsőségesebb időjárás volt tapasztalható.”

Mivel a felhők is csak jönnek valahonnan, így felmerül a kérdés, hogy van-e ilyen rendszer más országokban, és tudjuk-e, hogy ott mi a tapasztalat?

„Megelőző jelleggel Amerikában, Kínában is, illetve Európa több országában, így például Franciaországban, Németországban, Ausztriában is működtetnek különböző jégkármérséklő rendszereket. Ezen preventív technológiával a határon túlról érkező, jéggel teli zivatarfelhők ellen nem lehet védekezni, ahogy a szupercellák ellen sem, mivel ezekben folyamatos és nagyon intenzív a jégképződés. Elég arra gondolni, hogy az erős feláramlás 10-12 ezer méterre viszi fel több alkalommal is az egyre hízó jégszemeket, melyek ilyenkor akár percekig is-40 °C-on vannak.” – mondta Varga Imre István.