Vegyen lakást, saját kerttel Székesfehérváron!

Az Öreghegyen, lakóparkban kínált ingatlanhoz egy csodás, babérmeggyel elszeparált, műfüves terasz is tartozik. Így Ön a kertes házzal járó örömöket is élvezheti ebben a modern, minden igényt kielégítő fiatalos lakásban, amelynek minden szegletében az igényesség tükröződik. Ha szüksége lenne rá, teremgarázs beállóhelyet is vásárolhat hozzá.

Fotó: Ingatlanbazár

“Székesfehérvár közkedvelt és egyben legszebb részén Öreghegyen , fiatalos lakóparkban található 72 m2- es 2 szoba+ nappali téglalakás, saját kerttel ELADÓ! Csok Plusz igénybe vehető! Közkedvelt helyen és modern körülmények között , az igényesség tükröződik minden szegletében az egész lakóparkban és a lakásban is egyaránt! Igény szerint teremgarázs beállóhely is vásárolható hozzá ! Autópálya könnyen elérhető távolságra található! A ház és a belső udvar kamerarendszerrel ellátva szolgálja a biztonságot A lakás igényesen, egyedileg lett kialakítva prémium minőségű anyagokból.. A fürdőben épített zuhany épült, Ravak szaniterek, olasz csempék beépítésével. 2 hálószoba laminált a többi helyiség kő burkolatot kapott. Az egész lakásban egyedileg gyártott bútorok kerültek beépítésre. A konyhában Bosch gépek tükrözik a minőséget.A nyílászárókon elektromos redőnyök biztosítják a kényelmet. Az ablakokon pliszé, míg a nagy nappali ajtón eltolható szúnyogháló található.Okos otthon rendszerű, távolról is irányítható padlófűtés adja az otthon melegét. A hűtést pedig Midea kondenzációs, Wi-fi-s klíma biztosítja hűtés, fűtés levegőtisztító funkciókkal. A lakás hatalmas műfűvel borított terasza a nyugalmat, kikapcsolódást, feltöltődést biztosítja az ott lakók számára. Az 50 m2-es, füvesített babérmeggyel körbeültetett saját kert további kikapcsolódásokra ad lehetőséget.” Még több remek lehetőség az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

