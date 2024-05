“Unja már a zsúfolt várost és nyugodt, csendes, természetközeli környezetre vágyik? Akkor Önre vár ez a csodálatos, nappali + 3 szobás 120 négyzetméteres iker családi ház a Bence hegy sukorói oldalában, csendes utcában, természetközeli helyen. A ház 3 szintes. Ideális lehet akár két-három gyermekes családoknak is lakhatásra vagy akár nyaralónak is.

A ház, egy 600 négyzetméteres, zöldövezetben elhelyezkedő, belterületi telken fekszik, ami kellően zárt az udvaron és környezetben levő növényzetnek köszönhetően. Nem nagy, így legalább kevés munkával jár a karbantartása. De ahhoz elég nagy, hogy kerti partiknak adjon helyt, vagy ahhoz, hogy a család kedvenceinek legyen hol futkározni.

A földszinten egy nappali, konyha, fürdőszoba, előszoba található. A nappaliból nyílik egy hatalmas fedett terasz, melyről a pince és a gyönyörűen parkosított udvar is megközelíthető. Az emeleten 2 nagy hálószoba, fürdőszoba és erkély található. A tetőtérben pedig egy légtérben további 18 négyzetméteres szoba található.

A házat 2011-ben teljesen felújították. Kívülről 10 centiméteres szigetelést kapott a ház. A nyílászárók is újak, redőnnyel és szúnyoghálóval is ellátottak. A fűtést új gázkazán biztosítja radiátorokon keresztül. A nappaliban pedig nagy teljesítményű klíma gondoskodik a megfelelő hőmérsékletről. Az elektromos hálózat is cserélve lett és fel lett bővítve 32 Amperre.

Ekkor készültek a fürdőszobák is, amelyek mindegyike zuhanyzóval rendelkezik.

Új konyhabútor került a konyhába, beépített mosogatógéppel, amik természetesen itt maradnak és a következő tulajdonos kényelmét fogják szolgálni. A minőségi anyagok használatát még lehetne sorolni, de inkább érdemes közelebbről is megnézni és a saját szemükkel meggyőződni róla.

Elhelyezkedés szempontjából szinte ideális. A Velencei tó pár perces autóúttal megközelíthető, de Budapest és a Balaton is csak 20-30 perc, hiszen az autópálya is pár percnyire van. A napi ingázáshoz tökéletes. A fővárosi nyüzsgés után jól esik a pihenés egy nyugodt vidéki családi házban. A gépkocsi tárolására udvari beálló, illetve az utcán térkövezett parkoló szolgál.

Aki ezt választja, Ő egy kész, gazdaságosan üzemeltethető, azonnal költözhető házat kap ennyi pénzért, kompromisszumok nélkül. Ha megnézi biztosan beleszeret! Tehát csak annak érdemes megnézni, akinek tényleg lehetősége van gyorsan lecsapni rá.”

