Tavaly 23 százalékos béremelést jelentett be a Denso fehérvári gyára, melyet az idei évben újabb fejlesztés követ – jelentette be a LIGA Ifjúsági Munkás Érdekvédelmi Szakszervezet helyi vezetője, Bognár Ferenc, aki a feol.hu-nak elmondta: sikerült megállapodniuk a gyárral egy ismételt, 10,6 százalékos emelésről. A LIMESZ Szakszervezet (a Denso dolgozók szakszervezeti csoportja) és a Denso Gyártó Magyarország Kft. között – elhúzódó, de alapos elemzésekre épülő – több hónapos egyeztetés eredményeképpen bérmegállapodás született a 2024-es pénzügyi évre vonatkozóan. A bérmegállapodást Kitano Masayuki, a Denso Manufacturing Hungary Ltd. (DMHU) elnöke is kézjegyével látta el.

Szincsák Attila, a Denso ügyvezetője a feol.hu kérdésére hozzátette: a teljes állományt érinti a béremelés.

- A teljesítmény ösztönzése érdekében, az idei évben nagyobb hangsúlyt fektettünk a differenciálásra, főleg a magasabban bérezett kollégák körében. - tette hozzá az ügyvezető, ahogy azt is: a szektor változásai, az energiaválság, a háború és a munkaerőhiány az elmúlt időszakban megnehezítették a vállalat életét, így fontos volt, hogy olyan mértékű emelés történjen, melyet hosszútávon elbír a cég. A Denso béremelése a fehérvári gyáregység 4800 munkavállalóját érinti.