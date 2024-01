Ahogy a békéltető testület elnöke fogalmaz, a karácsony a legtöbb család apraját és nagyját az ajándékozás örömteli érzésével tölti el. Sajnos azonban az örömbe néha üröm is vegyül, mert egy nem működő vagy sérült eszközt adni szerettünknek bosszúságot, csalódottságot okozhat. Csapó Csilla, a Fejér Vármegyei Békéltető Testület elnöke elmondta, mit tehetünk ebben az esetben.

- A legtöbbet természetesen még a vásárlás megtörténte előtt tehetjük. Ha az interneten keresztül történik az, akkor jobb, ha alaposan megvizsgáljuk a rendelésre szolgáló weboldalt, elolvassuk az általános szerződési feltételeket és kicsit megpróbálunk utána nézni a webáruház működtetőjének. Az Igazságügyi Minisztérium működteti a jogsértést elkövető webáruházak adatbázisát. Ha ezen az oldalon megtaláljuk az eladót és jogsértésének jellegét, akkor valóban érdemes a vásárlást alaposan megfontolni. Az adatbázis a https://jogsertowebaruhazak.kormany.hu/ címen elérhető. Ez nem csak a karácsonyhoz köthető jó tanács, ajánlom minden internetes vásárló figyelmébe! – hangsúlyozza a szakember, aki elárulta azt is, milyen típusú fogyasztói panaszok érkeznek a békéltető testülethez a karácsonyi vásárlásokkal kapcsolatosan.

Csapó Csilla: „Számtalan panasz érkezik a fogyasztók részéről, hogy az ajándékok kibontása után észlelték, hogy az sérült, törött volt vagy nem működött”

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Megrendelte, de nem ellenőrizte

- A karácsonyi internetes vásárlásokkal kapcsolatosan jelenleg, a békéltető testülethez érkező panaszok nagy része azon alapul, hogy a családtag, barát részére vásárolt ajándékot az ajándékozó a megrendelt árucikk megérkezésétől számított 14 napon belül nem bontotta ki, mivel azt úgymond sértetlenül szerette volna a szerettének átadni a karácsonyfa alatt. Számtalan panasz érkezik a fogyasztók részéről, hogy az ajándékok kibontása után észlelték, hogy az sérült, törött volt vagy nem működött. Ilyenkor a fogyasztónak 14 nap állt rendelkezésére, hogy a terméket – akár indok nélkül is – visszaküldje, azaz a vásárlástól elálljon. Ez a határidő – hacsak a webáruház önként nem vállal hosszabb határidőt – nem hosszabbítható meg. Ha a későn kibontott termék törött vagy sérült, akkor gyakorlatilag a fogyasztónak semmilyen lehetősége nem marad a termék javítására vagy kicserélésére sem, hiszen a törött, sérült termék esetében nagyon nehéz a fogyasztónak azt igazolnia, hogy a termék hozzá valóban sérülten érkezett vagy a sérülést nem a rendeltetésellenes használat okozta. Rendeltetésellenes használat esetében pedig a jótállás sem érvényesíthető.

Hasonló, határidőhöz kötött rendelkezés létezik a tartós fogyasztási cikkekre is, csak ott a termék cseréjére van lehetőség három munkanapon belül, mutat rá a fogyasztóvédő, kiemelve: ez azt jelenti, hogy ha a fogyasztó tartós fogyasztási cikket vásárolt, és az három munkanapon belül meghibásodott, úgy a kereskedő köteles - kijavítás helyett - rögtön kicserélni az adott terméket.

- Karácsony környékén – pontosan itt is az időmúlás miatt – számtalan probléma adódhat, hiszen ezen lehetőség időbeni meghosszabbítására az ünnep sem ad lehetőséget. Azaz, ha a 3 munkanap eltelt a vásárlást követően, akkor már kijavítás helyett azonnali cserére nincs lehetőség – szögezi le a szakember.

Ha késő a visszaküldés, de hibás a termék

Ha csak későn – a termék megérkezésétől vagy a vásárlástól számított 14 nap vagy 3 munkanap elteltével – derül ki, hogy az ajándékozott termék nem működik, akkor sincs veszve minden: - Ha a termék hibás vagy a jótállás időtartama alatt hibásodik meg, az általános szabályok szerint kell eljárnunk nekünk vagy az általunk megajándékozottnak. Tudnunk kell, hogy a jótállás időtartama a 10 ezer forintot elérő, de 100 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 100 ezer forintot meghaladó, de 250 ezer forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 ezer forint eladási ár felett három év. 10 ezerforint alatti termékre azonban nincs garancia. Természetesen az itt ismertetetteknél hosszabb időtartamot a gyártó vagy kereskedő vállalhat, de akkor ezt mindenképpen a fogyasztó tudomására hozza. A jótállás elsődlegesen a garancialevéllel érvényesíthető, de őrizzük meg a blokkot vagy a számlát is, hogy igazolni lehessen a termékek későbbi meghibásodása esetén az eladó személyét, a vásárlás időpontját, a vételárat is. Ha nem akarjuk a szerettünkkel tudatni a pontos vételárat, hívjuk fel a figyelmét, hogy a jótálláshoz szükséges dokumentumokat a termék meghibásodása esetén mindenképpen rendelkezésére bocsátjuk, hogy lehetőséget adhassunk a jótállással kapcsolatos jogok érvényesítésére.

A termék nem hibás, mégsem kell?

És mit tehetünk akkor, ha az ajándékba kapott termék nem hibás, de valamilyen okból nincs szükségünk rá? Szerencsére, ma már ez is „kétesélyes” történet : - A nem hibás termékek személyes vásárlásakor a kereskedőt, a gyártót nem terheli kötelezettség sem a termék cseréjére, sem a termék vételárának a visszafizetésére. Gyakran tapasztaljuk azonban, hogy üzletpolitikai megfontolásból, a kereskedő, gyártó jó hírnévének megtartása érdekében az üzletek nagy része meghatározott ideig biztosítja a cserét ebben az esetben is – emeli ki Csapó Csilla. - Emellett a fogyasztó és a vállalkozás megállapodhatnak a termék vételárának a levásárlásában is. Emiatt is célszerű a vásárlásról kapott nyugtát, blokkot megőrizni.