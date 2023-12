- Hetvenöt évvel ezelőtt a mérnökök merészet álmodtak: kovácsolási technológiával, alumíniumból kereket gyártani tehergépjárművekre. Az innováció sikeres volt, ebből született meg az Aloca-kerék, megteremtve ezzel nem csak egy kereket, de egy új iparágat is – kezdte beszédét Katus István, a Howmet-Köfém Kft. vezérigazgatója, aki hozzátette: - Azóta sok minden változott, de három dolog végigkísérte az elmúlt 75 évet: dolgozóik hozzáállása és elköteleződése, a vállalat alkalmazkodóképessége az állandóan változó körülményekhez és a folyamatos innováció, ennek révén pedig a mindenkori legmodernebb technológia alkalmazása.

A székesfehérvári keréktermék gyárban 5 évvel ezelőtt épült fel az új csarnok, amelyet 3 évvel ezelőtt bővítettek tovább és most újabb fejlesztés előtt állnak, hogy még több Dura-Bright kereket tudjanak gyártani. A speciális felületkezelésű kerekekre ugyanis, amelyek nem verődnek le, nem repednek, nem hámlanak le és nem korrodálódnak, ezzel együtt végtelenül egyszerűen tisztíthatók, egyre nagyobb a kereslet. Katus István beszédében arra is rámutatott, hogy az Alcoa magyarországi jelenléte sikertörténet és ez a siker reményei szerint a jövőben is folytatódni fog.

Az eseményen Cser-Palkovics András polgármester úgy fogalmazott, a folyamatos fejlesztés és az újabb alapkőletétel nem csak a cég történetében, de a város gazdasági életében is fontos, hiszen a jelenlegi beruházás megvalósulásával 80 új munkahely is létrejön.

Szijjártó Péter külügyminiszter az újabb fejlesztés kapcsán kiemelte: Magyarországra már nem csak összeszerelő üzemként tekintenek a nemzetközi autóipari vállalatok, az ágazatra a kifejezetten innovatív és magas technológiai színvonalú működés jellemző. Ezt bizonyítja az újabb, ezúttal 17 milliárd forintos székesfehérvári beruházás, amelyet a magyar állam 5 milliárd forinttal támogat.

Beszédében arra is rámutatott, hogy az utóbbi évek során kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság. - Mi, magyarok mind a két válság folyamán ragaszkodtunk ahhoz a gazdasági stratégiához, amelyet még 2010-ben indítottunk, és amelynek lényege, hogy nem a segélyekre, hanem a munkahelyteremtésre és a beruházások támogatására alapítjuk a gazdaságpolitikánkat. Így vált lehetővé, hogy Magyarország a világgazdaság fekete évei alatt minden idők legsikeresebb évét tudatta maga mögött tavaly gazdaságilag, amikor is megdőlt az export, a beruházások és a foglalkoztatottság rekordja is.

Cser-Palkovics András, Vargha Tamás, Szijjártó Péter, Katus István, Tóth Csaba

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Szijjártó azt is kiemelte, az amerikai vállalatok nélkül nem lehetett volna ezeket az eredményeket elérni. Ezek a cégek ma a második legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon. Végül hozzátette, a magyar autóipar 2010 óta 3,5-szeresére emelte termelési értékét, így tavaly már sikerült átlépni a 10 ezer milliárd forintos álomhatárt, rögtön 12 ezer milliárd forintot elérve. A jelenlegi számok alapján pedig várható, hogy az idei esztendőben az autóipar újabb csúcsteljesítményt nyújt.

A beszédeket követően az alapkövet Szijjártó Péter külügyminiszter, Vargha Tamás, miniszterhelyettes, Cser-Palkovics András polgármester, valamint Katus István vezérigazgató és Tóth Csaba vezérigazgatóhelyettes közösen tették le. A gyártás várhatóan 2025 első negyedévében indul az új üzemben.