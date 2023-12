Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Bálint Istvánné polgármester Illés Boglárka országgyűlési képviselővel tartottak közös sajtótájékoztatót, majd lakossági fórumot a szuverenitás védelme témakörben. A városban más hangsúlyt kap a migráció kérdése, ezt ezúttal is hangsúlyozták mind a képviselő, mind a polgármester felvezető mondataikban. Bálint Istvánné hosszú éveken át egészségügyi szakemberként dolgozott a menekültállomáson, idézte fel röviden hallgatóságának azt az időszakot. Tessely Zoltán kiemelte, hogy a bicskeiek büszkék voltak annak idején a menekültek befogadására és támogatására, többnyire a határainkon túlról, Erdélyből, később Délvidékről érkezett magyarok voltak többségben. Ezután távoli földrészekről, valódi háborús üldözöttek kaptak menedéket nálunk, ám 2012-től megváltozott a világ, s erőszakos menekültáradat lepte el Európát is Bicskét is. A helyiek kérésére végül 2016-ban bezárt a menekültállomás, megkönnyebbült mindenki, emlékeztetett a képviselő a döntésre. A kormány átadta a helyszínt a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, s nyolcmiliiárd forintos beruházás keretében elkészült a szervezet egészségügyi és logisztikai központja, számolt be róla a bicskei városvezető. A létesítményt az EU 6,3 milliárd forinttal támogatta.

Fotó: Döme László Balázs

Országosan százhúsz helyen tart a Fidesz személyes konzultációt a többi között szuverenitásunk védelmében, mondták el a találkozón. Pannónia szívében a bicskei fórum a harmadik volt Gárdony és Martonvásár után, emlékeztetett Tessely képviselő. Illés Boglárka országgyűlési képviselő, korábbi Fidelitas-elnök, az Európai Ügyek Bizottsága tagja elmondta, hogy a nemzeti konzultációs kérdőív számos fontos témában kéri ki a lakosság véleményét, s e többmillió személy véleményét tükröző „bizonyítékkal” fejtheti ki véleményét a magyar miniszterelnök az EU-s támadások során. Nemcsak a választások időszakában kérik az emberek válaszait, hangsúlyozta a fiatal képviselő, felhatalmazásnak tekintik a megerősítő véleményeket. Orbán Viktor 2015-től fogva következetes álláspontot képvisel az EU-ban a migrációval kapcsolatban.

Fotó: Döme László Balázs

A szuverenitás védelme mellett röviden szó esett arról is, hogy a magyar kormány a nehéz gazdasági helyzetben sem adja fel korábbi céljait, különös tekintettel a család- és a rezsitámogatásra, a nyugdíjasok védelmére. A szomszédban zajló háború kapcsán is elhangzott az elmúlt napokban az EU-ban is képviselt álláspont, amely a békét, illetve a békekötést tartja egyedül járható útnak.