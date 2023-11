A napelempark telepítése Grundfos Magyarország Gyártó Kft székesfehérvári telephelyén a 2021-es év folyamán kezdődött el a napelempark kialakításának előkészítése és szervezése. A kivitelező a VPP Solar Kft volt, és a munkának 2022 végére el kellett volna készülnie, de a második félévben az energiaárak drasztikus emelkedése miatt az erőműhöz szükséges inverter berendezések beszerzése lehetetlenné vált, emiatt 2023-ban a rendszer újratervezésére volt szükség, ami meg is történt, majd a nyár második felében elindulhatott a kivitelezés utolsó fázisa, a rendszer tesztelése, illetve a próbaüzeme. A fejlesztést önerőből végző cég 2023 szeptemberében aláírta a hálózati szolgáltatóval az üzemviteli megállapodást, illetve megtörtént a rendszer hálózatra kapcsolása is.

November 8-án délután a gyár vezetése sajtónyilvános bejárást tartott, melynek során felmentek a meghívott vendégek, illetve a város képviselői a 4-es számú épület puha szigeteléssel ellátott tetejére és végig sétáltak a mintegy 2700 napelem között. Az összesen 5 ezer négyzetméteres napelem felület összteljesítménye 0.9 megawatt, ami éves szinten azt jelenti, hogy körülbelül a teljes székesfehérvári telephely fogyasztásának 10 százalékát tudják ezzel lefedni. A napelem termelése napi szinten nagyjából két épület alapfogyasztását fedezi, így például a hétvégi lekapcsolás során a szükséges gyári alapfogyasztást szinte a nullára tudják csökkenteni.

–Ez jelentős beruházás számunkra és a Grundfos Magyarország számára egyaránt, ezért úgy döntöttünk mutassuk be a nyilvánosságnak és ebből az alkalomból meghívtunk ide mindenkit, aki részt vett ebben a két évig készülő projektben, függetlenül attól, hogy a két kezével, vagy épp szakmai tanácsaival segítette a beruházást. Közel s távol nem jött még össze Magyarországon ilyen mértékű önerőből történő fejlesztés–fogalmazott Udvar Csaba gyárigazgató.

A cég minden műszaki dolgáért felelős szakembere, Farkas Gábor rövid prezentációt tartott a vállalat cégkitűzéseivel kapcsolatban. Beszélt arról, hogy náluk a széndioxid kibocsátás csökkentése valóban megtörténik, és hogy a távlati terveikben az szerepel, hogy 2030-ig 20, 2050-ig 90 százalékkal kívánják csökkenteni a CO2 kibocsátást. A csökkentéssel kapcsolatos célkitűzések nem csak az üzemeket érintik, hanem a használt járműveiket és a termékeiket is.

A rendszer tehát már működik, és rajta van a hálózaton, ám nem termel a szolgáltató felé, ugyanis minden egyes wattot felhasznál maga a cég.

–Ez egy üzenet. Üzenet a jelenből a jövő számára és üzenet a tekintetben is, hogy igenis az ipar az tud odafigyelni a környezetére, az energiakorszerűsítésre, az energiahatékonyságra, a fenntarthatóságra. A Grundfos ennek mindig is az élharcosa volt és úgy gondolom, hogy most megint példát mutatott–mondta az avató ünnepségen Cser-Palkovics András polgármester.