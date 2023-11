A Vertikal Group, mely 2023 januárjában lépett be az Xtend piacra, a Budapesti Értéktőzsde középvállalati platformjára, most fontos mérföldkőhöz érkezett. Egy zártkörű részvényértékesítés révén 6,16%-nyi részvényállomány került befektetőkhöz, ami elősegíti a tőzsdei jelenlétet és a kibocsátó értékpapírjaival való kereskedést.

A Vertikal Group célja nem kevesebb, mint a környezetvédelem és a körforgásos gazdálkodás élvonalába kerülni. Ezáltal nem csak gazdasági, hanem ökológiai szempontból is jelentős szereplővé válik társaság. A cég fő tevékenysége a hulladék begyűjtésétől kezdődően, annak feldolgozásán át a késztermék előállításáig terjed, így valódi körforgást hozva létre az iparban.

A vállalat ügyvezetői, a főtulajdonos Ferencz Kornél, és a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, Végh Richárd jelenlétében tartott ceremónia nem csak a cég, hanem a magyar tőzsdei piac számára is jelentős esemény volt, ahol Ferencz Kornél kiemelte, hogy a vállalat célja a BÉT szabályozott piacra való bevezetése, amihez az első lépések már megvalósultak.

A Vertikal Group, mely a környezetvédelem, logisztika és ipari termelés integrált stratégiáját követi, most egy új korszak küszöbén áll. A társaság sikere nem csak a részvényárfolyamokban mérhető, hanem a fenntartható fejlődés és innováció terén is meghatározó lesz. A tőzsdei jelenlét, mint Ferencz Kornél és Végh Richárd is hangsúlyozták, nemcsak pénzügyi, hanem stratégiai jelentőséggel bír a cég számára.

Az ünnepélyes csengetéssel új fejezet kezdődött a Vertikal Group életében, amely a vállalaton kívül a magyar gazdaság és környezetvédelem számára is új lehetőségeket nyit meg.