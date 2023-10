A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az utóbbi 14 évben a nyugdíj mellett munkát vállaló férfiak száma háromszorosára, a nőké négyszeresére nőtt, s 2022-ig összességében mintegy 110 ezren maradtak, vagy tértek vissza nyugdíjasként a munkaerőpiacra. Munkába állásukat 2017 óta az időskorúak társas vállalkozásaként alakult és gyorsan népszerűvé vált közérdekű nyugdíjas szövetkezetek, - Fejér vármegyében az Északi Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet – is segítik. Mint a közösség területi igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, a vármegye több pontján is tevékenykedő szövetkezet tagságának létszáma már az ezerhez közelít, köszönhetően annak, hogy évente mintegy 100- 200 nyugdíjas regisztrál és lép be a tagok sorába. Azt pedig, hogy a szövetkezet nyújtotta segítséget valóban hasznosnak érzik a 65 év feletti munkavállalók, igazolja, hogy a létszám viszonylag stabil, éves szinten kevesen döntenek csak a tagságuk megszüntetése mellett. Szerepi Bálint az elmúlt évek tapasztalata alapján állítja: amikor nyár vége felé, az iskolakezdés közeledtével, jelentősen csökken a diák munkavállalók száma, megélénkül a vállalkozások érdeklődése az aktív, dolgozni akaró nyugdíjasok iránt. Főként a kereskedelem és az élelmiszeripar tart rájuk igényt, de keresettek a speciális szaktudást igénylő szakmákban jártas idős „szakik” is. A karbantartási munkákhoz, a víz-és villanyszereléshez értőket szinte mindenütt „tárt karokkal” várják. Gyorsan találnak munkát a takarításra, fizikai munkára vállalkozóknak, s többnyire a cégek speciális szakmai igényeinek kielégítésére is akad szakember a szövetkezeti közösségben, nem régiben például egy jól képzett kazánszerelővel tudták kisegíteni az egyik vállalkozást. A nyugdíjas szövetkezet ügyel arra, hogy az idős munkavállalói „ne vállalják túl magukat”, csak olyan munkakört ajánlanak nekik, amely megfelel a szövetkezet által finanszírozott orvosi vizsgálattal igazolt egészségi állapotuknak. Előnyös a szövetkezet segítségével munkát vállalók számára, hogy saját maguk dönthetik el, hány munkanapon, milyen időbeosztásban szeretnének dolgozni, kérésüket pedig a munkaadók is rugalmasan kezelik, annál is inkább, mert a tapasztalt idős munkavállalók foglalkoztatásával egyszerre több generáció tudását is tudják használni. A nyugdíjasok munkaerőpiacra való visszatérése egyformán előnyös a foglalkoztatóknak és a foglalkoztatottaknak. Az utóbbiaknak azért, mert a munkabérüket kizárólag 15 százalékos szja terheli csak, a vállalkozásoknak pedig azért, mert a nyugdíjas dolgozók foglalkoztatásánál mentesülnek a 13 százalékos szociális hozzájárulás megfizetése alól, azaz az idős „szakik” foglalkoztatásával kisebb lesz a cég bérköltsége.

Szerepi Bálint a szövetkezeten keresztül történő munkavállalás előnyeit ismertetve arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkavállalóknak a szövetkezet fizeti ki a letöltött munkaórák alapján elszámolt keresetét, ami egyben garancia is arra, hogy a pénz pontosan, mindig a szerződésben rögzített időpontban kifizetésre kerül.

A nyugdíjas szövetkezetek egyébként nemcsak a munkába állásban segítik tagjaikat, közösséget is szeretnének építeni. Ennek érdekében megkezdték a szövetkezeti nyugdíjas klubok létrehozását. Székesfehérváron – az Északi Szomszédok Koronázó téri helyiségében – októberben alakul meg a klub. A programok már körvonalazódnak. Az eddigi elképzelések szerint elsőként rövid sétára, amolyan városnéző túrára invitálják majd az érdeklődőket, később lesznek kézműves foglalkozások, s különböző, az idősebb generációt érdeklő témákban ismeretterjesztő előadások. Kapcsolatot alakítanak ki a Fehérváron működő nyugdíjas klubokkal, s azért, hogy a különböző közösségek tagjai megismerjék egymást, klub találkozókat is szerveznek majd. A szervezők abban bíznak, hogy a klub megalakításával és működésével erősödik a szövetkezethez tartozók közössége, s a nyugdíjas munkavállalók pedig újabb lehetőséget találnak a társadalmi kapcsolataik bővítésére.