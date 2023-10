A Caola márkanevet talán nem kell bemutatni egyetlen magyar családnak sem. A kozmetikai, vegyipari, egészségügyi, mezőgazdasági, állategészségügyi és ipari vonalon is magas minőséget képviselő cég egy 100 százalékban magyar tulajdonban lévő társaság, amely az elmúlt három évben új irány alapjait rakta le. Az idén 192 éves márka megújulásának egyik legjelentősebb állomása Martonvásárhoz köthető, ahol új gyártókomplexum alapjait tették le 2022. március 11-én. Az Egészségipari Támogatási Program (ETP), valamint a Pénzügyminisztérium támogatásával, 6 milliárd forint értékben megvalósult zöldmezős beruházás során új előállítási technológiával felszerelt, 4 ezer négyzetméteres gyártócsarnok épült. Másfél évvel az alapkőletétel után, 2023. október 19-én pedig, Varga Mihály pénzügyminiszter részvételével megtörténhetett a gyár ünnepélyes avatója.

A martonvásári Inpark ipari parkban üzembehelyezett gyártóbázis átadásával a társaság megtöbbszörözte alkoholos és alkoholmentes fertőtlenítőszer és egyéb gyártási kapacitását, továbbá számos - huszonegy - új munkahelyet teremtett.

A gyáravatón felidézték a régi, jól ismert kozmetikai reklámokat, "friss, bronzbarna" modellekkel, bababőrrel, nett háziasszonyokkal, jó illatú férfiakkal, akik "a szépség és tisztaság" névjegyét hirdették. Körtvélyesi Zsolt színművész József Attilát idézte, Bándi Imre, a Caola vezérigazgatója pedig e szavakkal nyitotta meg a rendezvényt:

- 1831-2023, azaz 192 év, a Caola erre a múltra tekint most vissza. Ez alatt a társaság számos kiváló minőségű terméket fejlesztett és gyártott, melyek generációkon át szolgálták a családokat. A most átadott üzem a Caola legnagyobb és legkorszerűbb beruházása, épp ezért nagy jelentőséggel is bír, s remélhetőleg legalább újabb 190 évre előre mutat. Az új csarnokban elsősorban, de nem kizárólag az egészségügyben használt termékeket kívánunk gyártani. A kapott támogatásnak köszönhetően nem csak új, korszerű termékek gyártására alkalmas a helyszín, de új munkahelyeket is teremtettünk itt, ahol Közép-Kelet-Európában egyedülálló módon, megújuló energiával működik a gyár.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő hozzátette: az elmúlt években arra törekszik a kormány, hogy Magyarország ismét a maga lábára álljon. Erre jó példa a mostani beruházás is. A város kapcsán pedig kifejtette:

- A martonvásáriak az elmúlt években több vállalásukkal is példát mutattak arra, hogy egy jó helyi vezetőséggel, támogató közösséggel, sok elvégzett munkával miként uralhatják a helyben élők a saját sorsukat. Így mára méltán mondhatja magát Martonvásár Magyarország fontos közigazgatási, tudományos, kulturális és turisztikai központjának. Az elmúlt bő egy évtized Martonvásáron arról szólt, hogy saját kezébe vegye a sorsát. Ezen az úton is nagy, jelentős beruházás a ma átadásra kerülő gyár. A mai nap azonban újabb mérföldkő, hiszen az eddigi fejlesztések szinte mindegyike sikeres pályázatok vagy a kormány közvetlen támogatása révén valósult meg, s leginkább az itt élők életminőségét javította, zömmel nem bevételeket, hanem kiadásokat generálva a városnak. Most viszont a betelepülő vállalkozás által a város bevételei is gyarapodhatnak, s a jövőben képessé válhat a város a saját lábára állni. Ez azonban más szinteken is nyomon követhető e beruházás kapcsán: Magyarország kormányának ugyanis azon célkitűzését is elősegíti, amely szerint egy esetleges újabb egészségügyi veszély esetén az országnak nem kell kiszolgáltatnia magát külföldi cégeknek, hanem önállóan tud részt venni a szükséges termékek gyártásában.

Varga Mihály pénzügyminiszter köszöntő beszédében megerősítette: olyan gyáregység avatása történhetett most meg Martonvásáron, amely az egészségügyi termékek - elsősorban fertőtlenítők - gyártását végzi. Ezzel pedig erősíti az ország önállósodási céljait.

- Ebben az esetben pedig valami olyat teremtünk újra, amely régóta szolgálja a magyar családokat. Köszönet ezért a Caola jelenlegi vezetőinek, hiszen a társaság úgy érezte, vissza kell tenni a magyar háztartások polcaira a termékeiket. Nem sok olyan vállalat működik ugyanis - a világban sem -, amely elmondhatja, hogy 192 éve van a piacon. Ebből látszik: a Caola sok mindent túl tud élni - még a szocialista államosítást is -, s megmutatja, hogy érdemes megmenteni azokat a régi termékeket, amelyeket majdnem elvesztett vagy el is vesztett korábban a cég. Mindamellett, hogy új termékek is születhetnek a jövőben ebben a gyártócsarnokban.