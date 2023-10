Mintegy 160 meghívott vállalkozó, illetve vendég vonult be a tóparti hotel konferenciatermébe, hogy ott a vállalkozások számára elérhető forrásokról, a támogatási programokról és úgy általában a hazai gazdasági kilátásokról beszéljenek a Új lendület a hazai vállalkozásoknak! című konferencián. A szervezők célja, hogy olyan új lendületet adjanak a kis- és középvállalkozásoknak, amely nemcsak a válságkezelésben segíti őket, hanem további fejlődéshez is vezet.

Az első előadó, Cser-Palkovics András elsősorban a helyi adókról beszélt és arról, hogy milyen sok fontos terület sorsa függ ettől a bevételtől. A városvezető A helyi adó: befektetés! című előadásában hangsúlyozta:

-„Egy városra háruló, állami és helyi költségvetésből finanszírozott kötelező feladat, legyen az óvoda, bölcsőde, egészségügyi alapellátás, és a teljes mértékben városi költségvetésből megvalósuló, nem kötelező feladatellátás, mint a felsőoktatás vagy a szakképzés, színház, sportegyesületek finanszírozása lehetetlen lenne a helyi adóbevételek nélkül. A helyi adókat teljes mértékben befektetésnek tekintem, hiszen a város infrastruktúrája a vállalkozások és a gazdaság számára is nélkülözhetetlen. Ha nincsenek közművek, közszolgáltatások, utak, ha ezek nem fejlődnek, akkor értelemszerűen a gazdaság és a vállalkozások sem. Ahhoz, hogy egy vállalkozásnak biztos jövőképe legyen, és helyben tervezzen, ahhoz a környezetnek is fejlődnie kell.”

Mint kiderült, az egyik legnagyobb kihívás a szolidaritási hozzájárulás, melynek összege jelentős emelkedést mutatott az elmúlt években. Csak Székesfehérvár esetében 6,6 milliárd forint.

-„Nyilván az összeg mértékét befizető önkormányzatként sokallom, de leginkább azt fájlalom, hogy nem látjuk azt, hol, melyik település mennyit kap az általunk biztosított forrásból. Ezért mondjuk azt, hogy ezt egy agglomerációs logika mentén kellene visszaosztani. Valódi szolidaritást jelezne, ha azok az önkormányzatok kapnák meg a támogatás egy részét, ahonnan a több mint 32 ezer munkavállaló jár be Székesfehérvárra nap mint nap. A pénzt akkor is be kell fizetni, de akkor a környékbeli településekkel együtt sírunk és együtt nevetünk, mondta” Cser-Palkovics András, aki példának hozta fel a jelenleg tapasztalt munkaerőhiányt, mely elérte már a közszolgáltatási szektort és a közszférát is. A városvezető szerint megoldást jelenthetne a helyben megvalósuló bérlakás-építési program.

A második előadó, Gerlaki Bence gazdaságfejlesztési stratégiáért és kifektetésért felelős helyettes államtitkár volt, aki átfogó képet adott a hazai KKV-k növekedési lendületét megóvó, kiterjedt kormányzati intézkedéscsomagról, a régió gazdasági helyzetéről, annak kilátásairól, illetve a térségben működő vállalkozások fejlesztéséről.

A konferencia szervezéséből jelentős részt vállalt a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Radetzky Jenő elnök a mikro- és kisvállalkozások finanszírozási lehetőségein túl érintette a KKV-hatékonyság növelését is.