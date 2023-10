Kedden tette közzé a felhívást Nagy Dániel, Pátka polgármestere, hogy a helyi művelődési ház téli üzemeltetésével kapcsolatosan segítségre van szüksége a településnek. Az érintett - Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság – hétfői ülésén ugyanis kiderült: az épület gázfűtése túl nagy anyagi teher lenne a téli időszakban, amelyet nem tud vállalni az önkormányzat, ezért vagy be kell azt zárni vagy pedig a gázfűtés kiiktatásával más megoldást kell keresni.

Mint a pátkai közösségi oldalon közzétett közleményből kiderül, alternatív megoldásként két hűtő-fűtő klímát szereltetnének a művelődési házba, amely a téli programok idején nyújthatna megoldást. Ám ez a lehetőség is, az előzetes kalkulációk szerint legalább 800 ezer forintba kerül. Az idei büdzsében ez a kiadás nem szerepel, így arra kéri a polgármester a helyieket – lakosságot, civileket, vállalkozásokat -, hogy aki teheti, járuljon hozzá a költséghez. Ez – mint fogalmazott – a településen lakóknak mindössze 300 forintjába kerülne. A kiadáshoz hozzájárulnak a bizottság képviselő tagjai, az alpolgármester és a polgármester is. Ezzel a költségek fele már össze is gyűlt, a keddi felhívásra pedig egy nap alatt máris közel 100 ezer forintot adtak még hozzá a helyiek. A klíma kialakításához tehát már csak a költségek harmadát kell összegyűjteniük a pátkaiaknak.

Ezt a Pátka Község Önkormányzata letéti számlájára várják köszönettel, a 11736082-15362986-06530000 bankszámlaszámra (megjegyzés rovatban feltüntetve: „közösségi ház klíma”). Ha sikerül összegyűjteni az összeget, akkor nem marad el a karácsonyi ünnepség, a szilveszteri bál és a farsang sem a következő időszakban.