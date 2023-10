Amint arról a feol.hu is beszámolt, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium idén július 26-án jelentette be, hogy „nyílt és transzparens felszámolási eljárás keretében a Liberty Steel adott be érvényes és nyertes pályázatot, így a Dunaferr értékesítése sikerrel zárult”.

Azóta a háttérben zajlott a munka, pénteken pedig a dolgotók is levelet kaptak a felszámolóbiztostól. Ebben sajtóinformációk szerint az olvasható, hogy a tranzakciót pénteken lezárták: "Tájékoztatom önöket, hogy a fenti megállapodásban rögzített tranzakció zárása 2023. október 20-án megtörtént. Ezt követően a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. és a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft teljes jogú tulajdonosa a Liberty Steel Central Europe Kft."

Novák Katalin október 13-án, két napos Fejér vármegyei tartózkodásának idején az erőműbe is ellátogatott, ahol Fábián Gergely, a GFM iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára felidézte: sikerült a Dunaferr válságát felszámolással, majd nyílt értékesítéssel megoldani, és az acélgyártáshoz szükséges eszközöket, épületeket két cégbe tömörítve értékesíteni.

Kiemelte, a Dunaferr komoly átalakulás előtt van, zöld acélra áll át, amely alapanyagának jelentős része acélhulladék. Ebből Magyarországon évente egymillió tonna keletkezik, amelyet most exportál az ország.

Kérdésre válaszolva elmondta, több százmillió eurós beruházásra van szükség, amely 18-24 hónap alatt valósulhat meg. A Liberty Steel szeptember 20-án írt alá együttműködési megállapodást egy kínai céggel elektromos kohó szállításáról. A zöld acélt támogatják az európai kormányok, és „uniós források is rendelkezésre állnak – tette hozzá.

Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője pedig kiemelte: az európai uniós hatóság rábólintott az adásvételre, és - tudomása szerint - a Liberty Steel hétfőtől gyakorolhatja tulajdonosi jogait.

A Liberty Steel Group a GFG Alliance része, amely Sanjeev Gupta és családja tulajdonában lévő vállalkozások és befektetések globális hálózata, 30 országban mintegy 35 ezer embert foglalkoztat, árbevétele meghaladja a 20 milliárd dollárt. A Fővárosi Törvényszék végzéséből derül ki, hogy 55 millió euróért vették meg a Dunaferrt, ami nagyjából 15,4 milliárd forintnak felel meg.