Új technológia bevezetése kezdődött meg a költségmegosztós fűtési elszámolás rendszerében – Székesfehérváron is. A következő fűtési szezonra felkészülni az elszámolási lehetőségek és a fűtési szokások figyelembevételével már most is érdemes, ugyanis hamarosan kezdődik a rendelkezésre állási idő első napja.

Gyovai László elnök szerint a leghatékonyabb módszer a fűtés költségek csökkentésére, ha élünk a megtakarítási lehetőségekkel Fotó: S.Töttő Rita

Szeptember 15-én kezdődik a fűtésszolgáltatáshoz kapcsolódó rendelkezésre állási idő. A jó idő ugyan még tart, de az elmúlt évek fűtési szezonjainak tapasztalataiból már most érdemes levonni a konzekvenciákat – vagy legalábbis megismerni a költségmegosztós kontra légköbméteres elszámolási lehetőségek előnyeit, hátrányait. Székesfehérváron a témában új technológia bevezetését kezdte meg a költségmegosztók telepítésével és üzemeltetésével foglalkozó Techem KFT. – amely tehát már készül a zimankóra. A témában Gyovai László, a Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet elnökét – civilben építészmérnököt - kérdeztük. - A lakásszövetkezet kezelésében lévő épületek közel felénél költségmegosztók vannak beépítve, a többinél a lakás légköbmétere alapján számolják el a költségeket. Végeztem egy számítást: megnéztem, hogy milyen a hőmennyiségfelhasználás azoknál az – egyébként teljesen hasonló - épületeknél, amelyeknél légköbméter alapú és amelyeknél költségmegosztós az elszámolás. A statisztika egyértelműen kimutatta, hogy a költségmegosztót alkalmazó épületekben fele annyi a felhasznált gigajoule (GJ) hőmennyiség, mint ahol légköbméter alapján fizetik a fűtésszámlát. Ez adatokra lebontva azt jelenti, hogy ahol egyedileg mérik a radiátorokon a fogyasztást, azokban a tízemeletes épületekben közel 1100 GJ, ahol pedig nincs mérőeszköz, ott közel 2200 GJ hőmennyiséget fogyasztottak tavaly összességében a lakók – mutatott rá az elnök. Ezek a tapasztalatok és adatok azonban csupán azt jelentik, hogy míg a költségmegosztóval rendelkező lakásokban tudatosabban – vagyis kevesebbet: fele annyit – fűtenek, addig a többiben „a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet” elv alapján jelentősen többet és kevésbé hatékonyan fűtenek. Talán abból kiindulva, hogy bármennyit fűtenek - és szellőztetnek mindemellett -, úgyis közösen állják a költségeket. Az persze innentől már költői kérdés, hogy vajon milyenek lennének a számlák egy légköbméter alapú elszámolásnál, ha mindenki hasonlóan tudatosan fűtene, mint a költségmegosztós lakásokban? A költségmegosztók adatait ez a kis, falra szerelt dobozka továbbítja a központi szervernek

Fotó: S.Töttő Rita A költségmegosztó azonban nem csak a tudatosság elve alapján működik. A lakásszövetkezeti elnök elmagyarázza: ezekben az épületekben a fűtési szezonban termelt hőmennyiség felét légköbméter arányosan osztják le a lakásokra, a másik felét pedig a radiátorokra szerelt jeladók – költségmegosztók – adatai alapján. Ez a szerkezet a radiátor hőmérséklete és fűtési ideje alapján számol hányadot. Körülbelül tíz éve van lehetőség a költségmegosztók alkalmazására a Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet épületeiben, ám a tendencia azt mutatja, mégis lépnek ki lakóközösségek a jeladós elszámolási lehetőségből. Hogy miért? Az elnök szerint azért, mert úgy vélik, nem gazdaságos ez az üzemeltetés és nem akarnak a költségmegosztókkal kapcsolatos kiadásokért fizetni. Egy jeladó egyébként 10 évig hiteles, annak cseréje például plusz költség a lakóknak, ellenben minden egyebet a szövetkezet a közös költségekből finanszíroz. A költségmegosztós elszámolásból kilépő épületek – átváltva a légköbméteres elszámolásra – már nem a Techem KFT-vel, hanem csak a Széphővel számolnak el. A tapasztalat azt mutatja, ezeknek a lakásoknak a tulajdonosai lényegesen többet fizetnek a fűtésért – mondja Gyovai László. De hozzáteszi azt is, miért nem bánják ezt a lakók: „Mert mindig meleg van!” A Techem KFT. egyébként az idei fűtési szezonra új technológia bevezetését kezdte meg Székesfehérváron is. A radiátorokra szerelt jeladók adatainak leolvasását, tárolását és továbbítását végző jelvevő dobozt telepítenek, amely kiváltja a leolvasás minden hátrányát. Nem szükséges személyesen kimenni az épületekhez, hiszen a jelátvitel egyből megy a szolgáltató központi szerverére. Mindez felgyorsítja az elszámolás rendszerét is, vagyis, akinek visszajár a befizetett átalányból, előbb juthat a pénzéhez. Ha pedig hibás a költségelosztó, azt azonnal észlelik a rendszerben. Most még talán lehetetlen megjósolni, hogy az idei fűtési szezonban milyen hidegekre számíthatunk. Az azonban biztos, hogy a szolgáltató – a Széphő - 2023. szeptember 15-e és október 15-e, illetve majd 2024-ben április 15-e és május 15-e között rendelkezésre állási időben van. Ebben az időszakban igény esetén lehet bekapcsoltatni a fűtésrendszert a szolgáltatóhoz tartozó épületekben. A kettő között indul a fűtési szezon. Kinek így, kinek úgy – tudatosság és elszámolás kérdése.

