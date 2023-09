A civil szférát érintik azok a támogatások, melyek októberi megjelenését Székesfehérváron, a „CIVIL INFO – NEA 2024” című országos tájékoztató rendezvény keretében jelentett be Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának helyettes államtitkára szeptember 6-án, szerdán a Vármegyeházán. A Nemzeti Együttműködési Alap a 2023-as 11,05 milliárd forintos keretösszege után Székesfehérváron ezúttal közel 14 milliárd forintos forrásról számolhatott be, mely a civil szervezetek tevékenységét, társadalmi szerepvállalásának erősítését szolgálja.

A helyettes államtitkár a részletek kapcsán a feol.hu-nak elárulta:

- A nonprofit kft-ken kívül bármilyen civil szervezet - egyesület, alapítvány - részt vehet a pályázaton, s a működésével kapcsolatosan bármilyen témában kérhet támogatást.

Összevont és egyszerűsített támogatások is igényelhetők lesznek – az előbbiek beadási időszaka 2023. október 2-től november 2-ig tart, az utóbbiaké október 16-a és november 16-a között vehető igénybe. Idén is öt témát – azaz kollégiumot – érintően nyújthatják be pályázataikat az érintettek: közösségi környezet, mobilitás és alkalmazkodás, nemzeti összetartozás, társadalmi felelősségvállalás, valamint új nemzedékek jövőjéért kollégium témakörében pályázhatnak a szervezetek.