“Székesfehérvár egyik kertvárosi övezetében a Maroshegy elején, a Praktiker és az Interspar közelében található ez a két külön lakóegységből álló, de csak egyben eladó ikerház, egy 883 négyzetméteres telken. Összeköltözőknek, két generáció együttélésére ideális lehet, de igény szerint a vásárlás után a fele továbbértékesíthető, hiszen mindegyik lakórész önálló közmű bekötésekkel és mérőhelyekkel rendelkezik. Frissen festve, azonnal költözhető állapotban.

Az 1997-ben épült ház két lakásának mérete teljesen egyforma, csak elrendezés szempontjából egymásnak tükörképei. A lakások csak a közös dupla méretű, 42 négyzetméteres garázson keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Igény szerint a garázs is könnyedén szétválasztható egy könnyűszerkezetes fallal.

A lakásokban nappali + étkező, 2 hálószoba, konyha, spájz, előszoba, fürdő és háztartási helyiség található.

A méretre készült, beépített konyha olyan, mint amit minden háziasszony álmodik magának. Tágas és napfényes és értelemszerűen marad a házban.

A fűtés és a melegvízellátás gázkazánnal van megoldva. A hőleadás padlófűtéssel és radiátorokkal történik.

A belső nyílászárók mindenhol egyedileg és fából készültek az egyik családtag által irányított asztalosüzemben, kiváló minőségben. A külső nyílászárók műanyagok és természetesen hőszigetelt üvegezésűek.

Az udvar gyönyörűen parkosított. A fák, bokrok teljesen elszeparálják a belső udvart a környező házaktól, intim belső teret hozva létre. A parkosított udvaron és a nagyméretű teraszokon lehetőség van a szabadidó kellemes eltöltésére, grillezésre vagy, hogy kerti partikat rendezzenek rajtuk és a család kedvenceinek legyen hol rohangálni. De akár még egy medencének is lenne helye.

A mindennapi bevásárláshoz a közelben Interspar és több kisebb-nagyobb iparcikk üzlet is a rendelkezésre áll. Az elhelyezkedéséből kifolyólag jó a közlekedés a város bármely része felé. A belváros is pár perc alatt elérhető autóval vagy a közelben levő buszmegállóból. Parkolás a saját garázsban, illetve a ház előtt díjmentesen biztosított. Az autópálya közlekedési lámpa érintése nélkül is elérhető.

Komoly érdeklődőket várunk, akik nem szeretnének éveket várni egy új építésű ház kivitelezésére és kockáztatni, hogy drágábba fog kerülni, mire elkészül. Az elmúlt hónapokban tapasztalt anyagok és munkadíjak áremelkedése ide is be fog gyűrűzni, ezért érdemem most lecsapni rá, amíg még ennyiért megvehető!

[...]”

Még több remek lehetőség az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.