"Jó hírekkel szolgálhatok: lezárult a villamos áram és a földgáz beszerzése. A tavalyi és a jelenlegi szerződéseinknél jóval előnyösebb árakon tudunk földgázt és villamosenergiát vásárolni a városi intézmények és épületek számára 2024-re, valamint 2025-re. Ez azt is jelenti, hogy várhatóan nem lesz szükség olyan téli korlátozásokra az intézmények működése tekintetében, mint '22/'23 telén." - osztotta meg a hírt közösségi oldalán Székesfehérvár polgármestere.

Tavaly az azt megelőző évhez képest több intézmény esetében tízszeres áron tudott fűteni vagy áramot biztosítani az önkormányzat, ezt a nehézséget idén amennyire tőle telik, szeretné kiküszöbölni a város.

Cser-Palkovics András szerint fontos eredmény, hogy két évre tudtak most szerződni. A most elért árak, nettó egységárak, azaz ezekre rá kell majd még számolni az adó, valamint a rendszerhasználati díjak költségét.

"Villamos energia: a 2022-es, borzalmas árakhoz képest most kedvezőbb árakat kaptunk, ami még ugyan mindig magasabb, mint a 2021-es ár, de ez a jelenlegi adóbevételeink mellett kezelhető. A villamos energia egységára az intézményeink esetében 2024-ben: nettó 88 Ft/kWh, 2025-ben: nettó 83 Ft/kWh lesz. A stadion, valamint a multicsarnok esetében pedig 2024-ben: nettó 86,1 Ft/kWh, 2025-ben: nettó 81,7 Ft/kWh lesz. A pályázatok keretében 5 cég nyújtott be ajánlatot. A legkedvezőbb árat az MVM adta, így velük kötünk szerződést.

Földgáz: kedvező árajánlatok jöttek, a piac jelentősen korrigált a tavalyi állapothoz képest. A földgáz ára 2024-ben: nettó 27,8 Ft/kWh, 2025-ben: nettó 29,7 Ft/kWh lesz. A pályázat keretében 5 cég nyújtott be ajánlatot. A legkedvezőbb árat az MVM adta, így velük kötünk szerződést." - sorolta a polgármester.

A távhő esetében a pontos árakat és a támogatási rendszer majd szeptemberben válik ismertté, de várhatóan az is kedvezőbb lesz az elmúlt szezonhoz képest.

"Az intézmények továbbra is a megfelelő takarékossági intézkedések mellett működnek majd, de téli korlátozásra nem kell számítani, nyitva tudjuk majd tartani azokat a tél folyamán is. Intézményeink tavaly is hatékonyan és lelkiismeretesen takarékoskodtak az energiával, melyet ezúton is köszönök! Odafigyeléssel és következetességgel ez minden kellemetlenség nélkül tartható lesz a következő időszakban is." - fogalmazott Cser-Palkovics András.

A városi uszodában egyébként egy komoly beruházásra, napelemek felszerelésére készülnek, ami ugyancsak csökkenti a működtetés költségeit. A város polgármestere megköszönte minden kollégája munkáját, aki lehetővé tette a beszerzést, egyben pedig minden fehérvári polgárnak a türelmet és megértést, amivel az energiahelyzet okozta takarékossági intézkedésekhez viszonyultak.