Az aszályos elmúlt évek és a vízhiány miatt tavaly szeptember második felében rekordalacsony, 53 centiméteres vízállás alakult ki a Velencei-tónál, majd ez – az azóta lehullott átlag feletti mennyiségű csapadéknak és a vízpótlási folyamatnak köszönhetően – május közepéig 111 centiméterig emelkedett. Ennek köszönhetően jelentősen felfrissült tó vízkészlete és az elmúlt két évhez képest kedvezőbb vízállással kezdődött meg a nyári időszak. Ennek ellenére közleményében a Magyar Országos Horgász Szövetség kijelenti, hogy a maximális vízszinthez képest hiányzó vízmennyiség továbbra is igencsak jelentős (vasárnap délben 91 centit mutatott az agárdi vízmérce) és szeptember végéig jó eséllyel apadás várható. „Továbbra is bíztatóbb a helyzet, mint az elmúlt két évben bármikor. Ettől függetlenül tény, hogy a halpusztulás kialakulásának elvi kockázata továbbra is fennállhat”, írják.

Ma a Velencei-tó kínálja az egyik legolcsóbb horgászati lehetőséget az egész országban

Forrás: MOHOSZ

A MOHOSZ leszögezi, hogy mint a Velencei-tó halgazdálkodási hasznosítója továbbra is erőn felül – hiszen a kiadások mértéke most is jelentősen meghaladja a bevételeket – végzi halgazdálkodási tevékenységét, igyekszik megőrizni a tó fennmaradt halállományát és a lehetőségekhez mérten fenntartani, majd fejleszteni a horgászati lehetőségeket. Tény, hogy 2022-ben, az évtizedes átlaggal való összehasonlításban 70 százalékkal csökkent a Velencei-tónál horgászattal töltött napok száma. Ennek tudatában és a kialakult helyzet javítására való törekvésekkel összhangban döntöttek korábban úgy, hogy az emelkedő költségek és a kevesebb látogató ellenére sem kérnek több pénzt a horgászoktól a területi jegyekért, így ma talán a Velencei-tó a legolcsóbb horgászhely az országban. Aki kitartott, az örömmel nyugtázhatta, hogy az egy főre eső átlagfogás egyáltalán nem csökkent, sőt, inkább növekedett. Ezt támogatta a vízhasznosító azzal, hogy tavasszal közel 10 ezer, majd augusztus elején újabb 3 ezer kilogramm háromnyaras ponty és próbaképpen 10 ezer előnevelt csuka került a tóba.

Pálinkás Imre, a horgászszövetség velencei-tavi kirendeltségének vezetője a FEOL-el közölte: a következő haltelepítés várhatóan szeptember vége körül lesz, amikor a tavaszi időszakban elmaradt vadponty halfaj kihelyezését végzik el.