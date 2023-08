A tudatos szülők augusztus közepén már nagyot szusszanva huppannak a kanapéra, mert minden, az iskolakezdéshez szükséges tanszer beszerzésre került. És persze nem egy nagybevásárlás alkalmával, hanem szépen lassan, a leárazások figyelembevételével, hónapok alatt, sok ezer forintot megtakarítva. És aztán vannak a többiek (mi?), akiknek ez külön hétvégi vagy munka utáni programmá válik egy szép nyári napon és akkor röptetjük a tízezreseket a tanszerekért. Ha másért nem, hát ezek használatba vételéért már csillog a gyerek szeme – és ezért legalább megéri a kiadás.

Szemügyre vettük most, hogy a tankönyvért nem kell fizetni, mennyibe kerülnek azok az „apró” kiadások, amelyekből hirtelen, egy vásárlás alkalmával 10-60 ezer forintos tételek lesznek. Merthogy soha, sehol, semmikor nem egységes az iskolakezdés ezen része: osztálytól, tagozattól, évfolyamtól és iskolától (fenntartótól) függően mások az elvárások. Van, ahol nem kell mindent újra venni, mert már az előző évfolyamból megmaradt, de van, amikor minden egyszerre zúdul a szülő nyakába. Ahol egy gyerek van, ott egyféle kiadás, ahol több, ott sem feltétlenül öröklődnek a tanszerek – hiszen javarészt elhasználódnak évről-évre. Tehát kiadás minden évben van – nem is kevés. A szubjektív tapasztalat az, hogy a tanszerek ára nem sokat emelkedett az elmúlt években, de azért megpróbáltuk leellenőrizni: egy 2017-es riportban a fehérvári anyuka azt mondta, 30 ezer forint körüli összeget költ az elsőbe induló gyerek tanszereire. És még pár ezret erre-pár ezret arra. Valahogy így van ez most is.

Megnéztünk néhány áruház, valamint webáruház kínálatát, és a teljesség igénye nélkül jegyzeteltük a lehetséges kiadásokat. Merthogy ezekhez még bőven jön sok minden: a radírtól kezdve a füzetborítókon át a speciális igényekig, amelyek simán megduplázhatják a kiadásokat. Az alapvetés azonban mindig az, amit az osztályfőnökök listán kiadnak a szülőknek. A többi csak hab a tortán.

Egy füzet ára minőségtől, évfolyamtól, lapszámtól és mérettől függően az egyik fehérvári nagyáruházban 100 és 1500 forint között volt, míg egy webáruházban 50 és 1900 forint közötti árakon találtunk. A ceruza is minőségi kérdés, s van olyan iskola, ahol a konkrét márkát és az egyéb minőségeket is meghatározzák. Az áruházban a 4 darabos kiszerelés legolcsóbb csomagja 230 forint volt, de volt 3 darabos 800 forintért is. A webáruházi kínálatban a 4 darabos 160 forint volt, a törésbiztos betéttel rendelkező négyes csomag pedig 540 forint. A színes ceruza sem hagyható ki, az is fogyóeszköz: az áruházban az 1000 forintos csomag elfogyott, így 1300 és 3500 forint közötti árakon tudtunk volna venni egy dobozzal. A weboldalon egy darabért 325-425 forintot kérnek, egy csomagért pedig akár 5400 forintot is. A toll is apróságnak tűnhet, de abból sem elég egy, és sokszor bizonyos márkákat kérnek a tanárok. Találtunk egy darabot 200 és 800 forintért is, nyolc darabot 1000 forintért és különlegességeket, darabáron 850 és 2300 forint között. A filctoll szintén követelmény, az áruházban 1400 és 2000 forint között találtunk egy csomaggal, a webáruházban 900 és 9200 forint közötti áron.

A füzet címkék 350 és 500 forint között, máshol 150 és 780 forint között kaphatók. A borító is plusz költség, de nem feltétlenül minden évben, van, ahol újra használható vagy maradt tavalyról: 60 forinttól pár száz forintig lehet kiadás füzetenként.

Tolltartót sem mindig kell újra venni, de ha mégis, 1900 és 5000 forint közötti áron tudtunk volna személyesen vásárolni az áruházban, de máshol láttunk 5000 és 8000 forint között is. Az olló is szólhat hosszú távra, vehetünk 500 és 1000 forint között. Vízfestéket, temperát 900 és 4000 forint között találtunk áruházban és neten is, ragasztót pedig 550 és 900 forint között. De kellhetnek még vonalzók, szögmérők, körzők, színes papírok – a lista szinte végtelen. A legnagyobb kiadás ezen a téren talán az iskolatáska: ami lehet gurulós, merevített falú, ergonomikus, trendi vagy letisztult, fényvisszaverős és még sokféle, de egy biztos: olcsó nem nagyon lesz újonnan. A legegyszerűbb táskát is 14 ezer forintért láttuk az áruházban (bár biztosan van máshol olcsóbb is), de a „spéci” darabok 20 ezer forint felett kezdődnek. A márkásak pedig 30 ezer forint felett. Hogy minőségben van-e különbség? Hát, erre nem vennék mérget…