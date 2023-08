Sikeresen lezárult a LogSol Kft. projektje, amelynek célja a technológia fejlesztése volt. A cég nagyobb teljesítményű aggregátorokat fog gyártani a jövőben és ehhez szükséges fejlesztéseket hajtotta végre az elmúlt egy év során – adta hírül a feol.hu-nak Kovács Tamás, a LogSol Kft. vezérigazgatója.

Először is, a cégnek olyan berendezésekre volt szüksége, amelyekkel meg tudja vizsgálni és javítani az aggregátorokat. Ezt egy új motorteszterrel érték el, amely azonosítani tudja a problémákat és javítani a minőséget.

Másodszor, a cégnek meg kellett oldania a sérült alkatrészek javítását is. Ehhez speciális gépeket vettek, amelyekkel könnyen lehet vágni és formázni a lemezeket.

Új eszközökre is szükségük volt az alapanyagok megmunkálásához. Egy új lemezvágó gépet szereztek be, ami lehetővé teszi, hogy saját maguk állítsák elő az alkatrészeket.

A nagyméretű aggregátorok mozgatása is kihívást jelentett a cégnek. Ezt három új daruval oldották meg, amely a mozgatásban és a hatékonyság növelésében van immár a segítségükre.

Az energiahatékonyságot is növelik azzal, hogy napelemeket telepítettek, amelyek a napenergiát hasznosítva csökkentik a költségeket és a környezeti terhelést.

A projekt eredményeként a LogSol Kft. versenyképesebbé vált a piacon. A projekt 2021 novemberében indul és 2023 júliusában zárult. A projekt költsége 127.045.560 forint volt, amelyhez a Pénzügyminisztérium 69.875.058 forint támogatást nyújtott, amelynek a cég az 55 százalékát kapta meg támogatásként.