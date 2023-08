Eközben az érdekvédelmi szervezetek – a Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség, a Dunaferr Ifjúsági Szervezet, valamint az ISD Dunaferr „f.a.” Központi Üzemi Tanácsa (KÜT) vezető tisztségviselői a hiteles tájékoztatás érdekében – miután megbeszélést kezdeményeztek és folytattak a meghatalmazottként jelenlévő dr. Fazekas Attila felszámolóval, illetve a menedzsment tagjaival – közös nyilatkozatot adtak ki.

A menedzsment részéről Cseh Ferenc vezérigazgató elmondta, hogy a Liberty levélben javasolta a Dunarolling Dunai Vasmű Kft.-nek és Duna Furnace Dunai Vasmű Kft.-nek (ez az a két cég, amelyet a Dunaferr felszámolásakor hoztak létre az értékesítés érdekében – a szerk.), hogy az alacsony piaci árak és a kedvezőtlen acélpiaci helyzet miatt a termelést minimalizálja, időszakosan és részlegesen állítsa le. Ennek technikai menetéről elmondta, hogy 2023. augusztus 10-én reggel elkezdik a nagyolvasztó tervezett leállítását, ezt követően augusztus 11-én, pénteken, amikor a nyersvas elfogy, az acélmű is leállításra kerül. A kokszoló a jövő héttől a minimális 15-15 kamrával depóra fog termelni. A jelenleg rendelkezésre álló bugakészlet kihengerlését követően, várhatóan augusztus 12-én, szombaton a meleghengermű is időszakosan leállításra kerül. A hideghengermű a meleghengermű által gyártott melegen hengerelt tekercsek feldolgozását követően kerül leállításra. A leállás tervezett időtartama előreláthatólag három hónap. Az érdekvédelmi szervezetek és a KÜT azzal a kéréssel fordult Fazekas Attilához, mint meghatalmazotthoz, hogy a leendő tulajdonos, a Liberty Steel-től kérjen tájékoztatást a leállást követő tervekről, a 2023. október 1. időszakot követő további működésről, a várható jövőképről a munkavállalók hiteles tájékoztatásának céljából.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A munkáltató képviselője a megbeszélésen azt is elmondta, hogy a Liberty Steel képviselői biztosították arról, hogy a júliusi munkabérek kifizetésre kerülnek.

Mint ismeretes az Európai Bizottság Versenyjogi Hivatalának jóváhagyása után veszi át teljes jogú tulajdonosként a Liberty Steel a dunaújvárosi cégeket.

A vg.hu a cikkében kiemelte, hogy a mostani lépés nem hat a munkavállalókra, és nem hat a Dunaferr hosszú távú biztonságára, jövőképére sem. Csak átmeneti leállásról van szó, szükség volt rá, gazdasági kár viszont nem keletkezik.

Elemzők szerint ugyanis míg áprilisban még 850 euró felett volt egy tonna melegen hengerelt tekercs ára, augusztus elején csak 634 euró, ráadásul az ukrajnai háború miatt kiesett két nagy vevő, Ukrajna és Oroszország. Közben Kína is igyekszik egyre inkább saját maga megoldani az acélgyártását – írják.

Mészáros Lajos térségünk országgyűlési képviselője Facebook bejegyzésében elmondta, hozzá is eljutott az a hír, ami a különböző online felületeken vitákat, illetve találgatásokat generált arról, hogy a vasmű menedzsmentje leállította a nagyolvasztót. Ez sokakban felidézte az egy évvel ezelőtti eseményeket, ez azonban most nem ugyanazt jelenti, mint egy évvel ezelőtt, hiszen most csupán az acélpiaci helyzetre tekintettel, egy két-három hónapos tervezett leállításról van szó. Elmondta, azt a tájékoztatást kapta a menedzsmenttől, hogy amint a piaci helyzet úgy alakul, újra fogják indítani a nyersvasgyártást is. Ez nem érinti a dolgozók fizetését és egyéb juttatásait, tehát a jelenlegi tulajdonos garantálja ezeknek a juttatásoknak a kifizetését. Pánikra nincs ok, a piaci viszonyok hosszútávon kiegyenlítődnek, tehát a vasmű működése nincs veszélyben!



Forrás: duol.hu