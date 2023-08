A seregély csapatostul, hatalmas fekete rajokban hullámzik az égen a Velencei-tó környékén ezekben a hetekben. Laikusok számára is látható egységben törnek céljuk felé: a mezőgazdasági területeken a kártevőktől szabadítják meg a földet, ám a dús fehérjeforrás után megszomjaznak és repülnek a gyümölcsösök, szőlőültetvények fölé megdézsmálni azokat. A helyi szőlősgazdák, bortermelők azt mondják: az idei évben túl sok a seregély, volt, ahol a teljes Irsai Olivér állományt leették. Máshol a termés nyolcvan százaléka ment így kárba, ami legalább 150 hektoliter bort jelentett volna a gazdaságnak.

A károkat csökkentendő a borászatok és a gyümölcsösök is használják azokat a gázágyúkat, amelyek robbanásszerű hanggal igyekeznek elijeszteni a seregélyeket az ültetvényekről. A Velencei-tónál idén a szokásosnál is nagyobb szükség van ezekre a hangos berendezésekre, mert nagy kedvvel tarolják le az ültetvényeket a madarak – több gazda használja is őket. Körmendi József, az Etyek-Budai borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke a feol.hu-nak elmondta: Etyek környékén nem jellemző, de a Velencei-tónál annál inkább a seregélykár, amely ellen próbálnak védekezni a borászatok is.

A helyi gazdák szerint a seregély igen intelligens madár, egy idő után kitanulja, hogy a ritmusos durrogás közt mikor van szünet és akkor csap le. Gázágyúval, fegyveres őrrel, riasztólövéssel lehet védekezni ellene, és szükséges is. Ezzel a madárban nem okoznak kárt, viszont csökkentik a veszteséget. A szőlőben, meggyben azonban még így olyan károkat okoz, amelyet nem térít meg senki. Biztosítást ugyan köthetnek rá a gazdák – tudtuk meg -, de olyan feltételei vannak, ami nem feltétlen éri meg. A mezőgazdaságból élők számára éppen ezért igazi kihívást jelent a termény megóvása ezekben a hetekben.