Az eseményen mások mellett jelen volt hazánk libanoni nagykövetségének képviseletében Fodor Zoltán kereskedelmi attasé, a Hungary Helps Ügynökségtől Kovács Péter vezérigazgató, a libanoni partnerszervezettől Nabil Costa vezérigazgató és Gál Dávid, a 26 éve Fejér vármegyében alapított és jelenleg Pákozdon logisztikai központot üzemeltető Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója.

Az Agro-Help elnevezésű projektet a Hungary Helps Program támogatásával a segélyszervezet valósítja meg Libanonban, Szíriában és Kenyában. A projekt célja, hogy mikro-mezőgazdasági támogatáson keresztül helyben nyújtson segítséget az üldözött, hátrányos helyzetű keresztény és humanitárius szükséget szenvedő közösségek, társadalmi válsághelyzet által fenyegetett csoportok részére. A kihívásokra hatékony válasz az összetett növénygazdálkodási szemlélet kialakítsa, és a lehető legjobb eredmények elérése érdekében a Gyökéritató (Agrooter) elnevezésű termék használata. A projekt során fontos szempont a szemléletformálás és a növénygazdálkodási szaktanácsadás is.

Magyar szakemberek adták át minap Bejrútban a Gyökéritatót, amellyel a válság sújtotta közösségek életminőségét, a helyben maradás esélyét kívánják javítani az elkövetkező években

Fotó: BSZ

A program az innovatív magyar agrártechnológiai termék és a hozzá kapcsolódó tudás exportálását tűzte ki céljául a humanitárius segítségnyújtás érdekében. A Gyökéritató használatával a haszonnövények folyadékfelvételében legalább 50 százalékos vízmegtakarítás érhető el. A kizárólag természetes anyagokból készült, jellegzetes kialakítású, üreges szerkezetű csövecske nedves és levegős környezettel támogatja a gyökerek fejlődését. Az ásványi mikroőrlemény tartalmú és szerves kötőanyaggal stabilizált csövecskék nem csak a növényeknek, de a talaj életének is tápanyagforrásai lesznek. Így tehát a Gyökéritató képes optimalizálni a növények víz- és tápanyagfelvételét, miközben a talajt is folyamatosan táplálja. A talajban élő mikroorganizmusokat „eteti, itatja”, vagyis táplálja és ellátja nedvességgel. A kisebb csapadék és öntözési igény révén a Gyökéritató egyrészt alkalmassá teszi a szárazabb területeket haszonnövények termesztésére, másrészt a honos növények életesélyét is növeli. A programmal a magyar szakemberek többszázezer főt számláló, válság sújtotta közösségek életminőségét, a helyben maradás esélyét kívánják javítani az elkövetkező években.

A Hungary Helps Program alapvető célja, hogy a nélkülözést helyen próbálja enyhíteni. Ebben több segélyszervezet, közöttük a Baptista Szeretetszolgálat is partner

Fotó: BSZ

A Közel-Keleten és Afrikában egyre nagyobb hatása van a klímaváltozásnak. Ennek következtében az éves csapadékmennyiség eloszlása megváltozott, a hosszan tartó száraz időszakot hirtelen heves esőzések követik. Ez az év egy részében szárazságot okoz, hosszabb távon pedig a talaj nagymértékű erodálódását okozza. Az éves átlag hőmérséklet növekedése ugyancsak fokozza a szárazságot, amely a növények pusztulásához vezet.