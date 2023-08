Ahogy társlapunk, a duol.hu megírta, az utóbbi időben sok félrevezető információ látott napvilágot a dunaújvárosi vasmű jövőjéről és a Liberty Steel terveiről. A Liberty Steel két vezető tisztségviselője, Ajay Aggarwal a Liberty Steel Group európai elnöke és Sandip Biswas, a Liberty Primary Steel & Mining Csoportszintű befektetési igazgatója, a Liberty Steel Group ideiglenes vezérigazgatója ezért levélben tájékoztatta a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. (a Dunaferr "f.a." két utód társasága - a szerk.) munkavállalóit arról, hogy mi is történik valójában, átfogó képet adtak a cégcsoport terveiről, amelyeket akkor szeretnének végrehajtani, ahogy az Európai Bizottság jóváhagyta a vasmű megvásárlására tett ajánlatunkat.

A dunaújvárosi kikötőbe megérkezett a Liberty Steel romániai gyárából az első buga szállítmány

Fotó: LI

"Amint azt Önök is tudják, - áll a levélben - a Liberty már a tavalyi év végén kész volt a Dunaferrel való együttműködés kockázatát vállalni, azaz akkor, amikor a vasmű nagyon rossz állapotban volt. A vállalat jelentősebb termelő egységeit teljesen leállították, hatalmas biztonsági problémákkal küzdött, és nagy volt a kockázata a végleges bezárásnak. Azóta szorosan együttműködtünk a felszámolóval, hogy megmentsük a vállalatot. A Dunaferr és a Liberty együttműködésének köszönhető, hogy a kohót és a kokszolókemencéket sikeresen újra lehetett indítani, elkerülve azok végleges bezárását. Az acélmű és a hengerművek is újraindultak, megmentve ezzel az itt dolgozók munkahelyeit. A vasmű megmenekült, de most rendbe kell hozni és fel kell készíteni egy zöld és fenntartható hosszú távú jövőre azért, hogy továbbra is munkahelyeket tudjon biztosítani az itt dolgozóknak és az üzemtől függő szélesebb helyi közösségnek. Most a zöld acél (Greensteel - a szerk.) gyártásra való átállás tervén dolgozunk, hogy amint az uniós hatósági jóváhagyás rendelkezésre áll, megkezdődhessen a munka. Ennek célja, hogy a vasmű működése fenntarthatóvá és a zöld jövőre alkalmassá váljon, mindannyiunk és a helyi közösség javára. Ezt a tervet a közeljövőben jelentjük be, amint az EU megfelelő szabályozói engedélyét megkapjuk. Egyetértünk a felszámolóval és a vállalat vezetéssel abban is, hogy a vállalkozásnak fel kell készülnie a rendkívüli kihívásokkal teli európai piaci feltételek hatékony kezelésére. A helyzetet az EU-ba irányuló külföldi acélimport magas szintje és a magas energiaárak jellemzik, amelyeket az EU szén-dioxidkibocsátási követelményeinek teljesítése miatti többletköltségek csak tovább súlyosbítanak. A jelenlegi vezetés és a felszámoló körültekintő és szükséges döntésével a 2. számú kohó ideiglenes leállítását és a kokszoló üzem működésének technológiai minimum szintre csökkentését rendelte el, amíg az említett nehéz körülmények fennállnak.

Fotó: LI

A törvényi kötelezettségünknek megfelelően az alkalmazottak fizetését finanszírozzuk, és ez továbbra is így lesz, miközben megfelelő átképzési és továbbképzési programokat dolgozunk ki. A hengermű a már legyártott bugák fölhasználásával tovább működik, a Liberty Steel pedig továbbra is kielégíti az igényeket. Az első buga szállítmány megérkezett a dunaújvárosi kikötőbe. Ezek nehéz döntések, de egyetértünk a felszámolóval és a menedzsmenttel abban, hogy ezeket meg kell hozni a vállalkozás és alkalmazottai védelme, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a vállalkozás megfeleljen a jövő kihívásainak." - áll a munkavállalóknak írt tájékoztatóban.