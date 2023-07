A városban járva több helyen volt látható, illetve jelenleg is látható, hogy zajlik bizonyos iskolák felújítása. Összesen hány intézményt tudott Fehérvár önkormányzata bevonni a Modern Városok Programba?

- A program anyagi szempontból legnagyobb részét három középiskola teljeskörű felújítása teszi ki. Ezek közül a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola felújítása már folyamatban van. Aki arrafelé sétál, láthatja, hogy az épület jelentős részét állványerdő borítja. A program részeként kicserélik a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (volt Szabadművelődés Háza) épületének nyílászáróit is. A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium esetében az ablakok, ajtók cseréje már megtörtént, a teljes felújításra vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás pedig folyamatban van. Reményeink szerint az idei nyár végén, ősz elején le tudjuk ezt zárni, és reméljük, eredményes is lesz a közbeszerzés. Ha minden jól alakul, még idén elkezdődhet maga az építkezés, felújítás. Először a régi Ybl iskolarész felújításával kezdünk, szerencsére a statikai vélemények azt támasztották alá, hogy nem kell elbontani a sarkon álló épületet, hanem fel lehet újtani. Ebben az irányban tehát bővülni tud a Kodolányi János Középiskola, s itt tantermi és tornatermi fejlesztés is megvalósul. A „kis Ybl” épület rekonstrukciója arra is lehetőséget ad, hogy ameddig a Kodolányi belső tereiben zajlik majd a munka, addig a tanárok, diákok részben átköltözhetnek a már felújított Ybl-épületbe.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A program eredeti verziója arról szólt volna, hogy a fent említett két iskola mellé költözne, egy teljesen új épületbe a Vasvári, de ezt végül a költségek miatt elvetetették. Mi lesz a Vasvári Gimnáziummal?

- Az a döntés született, hogy a régi, patinás épület teljes egészében megújul. Itt is az ablakcserével kezdődött a munka. A régi Garas üzletház területén pedig létesül majd egy új, kiegészítő épület, ahol tornaterem és tantermek is lesznek. Ezzel ki tudjuk váltani a pinceszinten lévő, oktatásra nem a legalkalmasabb termeket. Lesz lehetőség végre közösségi tér kialakítására is a régi épületben. Az állami tervtanács a tervet jóváhagyta, így lehetőség van a kiviteli tervek elkészítésére, valamint az engedélyeztetésre is. Reményeink szerint már idén kiírhatjuk magára az építkezésre vonatkozó közbeszerzést. Ebből adódóan 2024-ben elvileg maga az építkezés is megkezdődhet. Természetesen a részletekről, ütemezésről a környék lakóit is tájékoztatjuk majd egy fórum keretében.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Ha jól tudom, a Tóparti Gimnázium diákjai, tanárai a felújítás idejére a kiürült Bory Jenő iskola falai közé költöznek. Várható költözés a Vasvári esetében is?

- A Bory Jenő iskola épületével kapcsolatban fontos tisztázni, hogy a sorsa nem most, és nem hirtelen dőlt el: 2022-ben már nem indítottak első osztályt. Ennek oka a Palotavárosban élő gyermekek számának csökkenése a 80-as évekhez képest. Ide nagyjából egy évre költözik át a Tóparti, ami nem csak felgyorsítja a Csónakázó-tónál álló épület felújítását, de egyben biztonságosabbá is teszi, hiszen a fiatalok nem lesznek ott egy olyan épületben, amelynek másik szárnyában javában tart a munka. Az ezzel kapcsolatos szakmai kérdésekről a tankerület hivatott dönteni, de tudomásom szerint mind az iskola, mind a tankerület is ezt a megoldást találta a legjobbnak. A Vasvári esetében is előfordulhat egy ilyen konstrukció, de ezt még korai eldönteni. A tankerülettel közösen arra jutottunk: nem baj, ha van a városban egy olyan „menekülőépület”, mint a Bory iskola, amely képes ideiglenesen befogadni különféle oktatási intézményeket azok felújítása miatt.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Ha a fent említett két iskola is megújul, akkor azt mondhatjuk, rendben vannak a gimnáziumok.

- Igen, a Ciszterci Szent István Gimnázium, illetve a Szent Imre Általános Iskola és Gimnázium épülete teljesen megújult már. A Teleki Blanka Gimnázium Sziget utcai épületét szintén sikerült felújítani, a főépület esetében pedig a tetőtér irányában képzelhető el a bővülés, szintén a Modern Városok Program keretében. Ennek oka, hogy nem tudunk megegyezni a szomszéd telek és épület tulajdonosával, mert olyan irreális árat szabott, amelyet sem az állam, sem az önkormányzat nem tud kifizetni. Miután nem lesz kényszer az ebben az irányban való bővítés, talán reálisabb árat is elfogad majd a tulajdonos, hogy ez a terület a város közösségét szolgálhassa. A Telekivel arról folynak most egyeztetések, hogy milyen szakmai tartalommal valósuljon meg a bővítés. Bízom abban, hogy az állam is segít majd ebben forrással! Ahogy egyébként a tervezésnél is teszi.

Egy kicsit térjünk vissza a Vasvári Gimnáziumhoz. Ha az épülettel szembeni ideiglenes parkoló beépül, az autók hol parkolnak majd?

- Az iskola fejlesztése közlekedési szempontból valóban összefügg az intermodális csomópont kialakításával. Nagyon fontos lenne, hogy a csomópont tervei egészben vagy legalább részben megvalósuljanak, hiszen abban, az egyébként a magyar állam által koordinált fejlesztésben szó van egy parkolóház megépítéséről a gimnázium és a posta közötti, vasúthoz tartozó területen. Az intermodális csomópont megépítésére aláírt vállalkozási szerződés szerint a szerződés hatályba lépéséhez, tehát az építkezés megkezdéséhez szükséges egy kiegészítő állami döntés, ami a pénz biztosításáról szól. Ebben az ügyben őszig van lehetősége a kormánynak dönteni. Ha ez a döntés pozitív, a beruházás azonnal elkezdődik. Ha negatív, akkor valószínűleg részekre kell szedni a terveket: a legfontosabb lenne a parkolóház megépítése és a Mártírok útja autós összekötése a vasútvonal felett, ami gyakorlatilag a déli összekötő út új, még hiányzó útkapcsolatát jelentené. Ezzel párhuzamosan egyébként már épül és idén kész is lesz egy 150 férőhelyes parkoló a vasútállomás déli részén, az Új Váralja sornál, ami férőhelyben kiváltja a Garas helyén kialakított ideiglenes parkolót.

Fontos, látványos mérföldkő az iskolafelújítási programban, hogy most készült el 15 általános iskola vizesblokkjainak felújítása.

- Valóban, ezek nagyon kedves, színes, fiatalos mosdók lettek, s bizony, fontos problémákat kezelnek. A Modern Városok Program része a Kodály Zoltán Iskola felújítása is, illetve közbeszerzés van folyamatban a Hétvezér Átalános Iskola hasonló mértékű felújítására is. Kerekítve összességében mintegy 20 milliárd forintból újulnak meg a város iskolái. Tegyük hozzá azt is, hogy a szakképzési Centrum pedig egy 4-5 iskola felújítását érintő, 5 milliárdos programot készített elő. Ennek a programnak az indulása attól függ, hogy az európai uniós források érkeznek-e, s ha igen mikor. Ha ezeket mind összerakjuk, akkor kijelenthető, hogy ennyire rövid idő alatt ilyen sok iskolaépületet érintő beruházás soha nem történt még városunkban. Köszönet a kormánynak ezért a jelentős összegű támogatásért! Természetesen marad még így is feladat, különösen a szakközépiskolák és az általános iskolák esetében. Azon dolgozunk, hogy ezekre is minél hamarabb találjunk forrást!