Ezért a jelenlegi helyzetben a gyártási képességek méretgazdaságos fenntartására, hosszabb távon pedig a folyamatban lévő beruházások megvalósítására és a hőszigetelőanyag gyártási kapacitások szélesítésére és bővítésére fókuszál a magyar gyártó.

Továbbra is negatív külső környezet nehezíti a Masterplast működését, a lassan forgó alapanyagkészletek, valamint a piaci árcsökkenés és keresletcsökkenés következtében a második negyedévet is veszteséggel zárta a vállalat. Mindemellett a végrehajtott hatékonyságnövelő és optimalizáló intézkedéseknek köszönhetően jelentősen csökkent a veszteségesség mértéke az előző negyedév számaihoz képest.

– Nehéz helyzet elé állított minket az élet, de mostanra világosan látszik, hogy a hatékonyságot növelő válaszintézkedéseink pozitívan hatnak a Masterplast versenyképességére is – mondta el lapunknak Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

– A második félévben folytatjuk a megkezdett munkát, és a várhatóan alacsonyabb piaci keresleti szint mellett is ledolgozhatjuk a veszteségeket. Most a kivárás és egyfajta erőgyűjtés jellemzi a piacot, amit az európai uniós tervben és a vonatkozó intézkedési csomagban beharangozott, ám a háború árnyékában egyelőre el nem indult épületenergetikai támogatási programok ígérete is fokoz. Ebben a szakaszban akár jelentősebb mértékű elhalasztott kereslet is összegyűlhet a piacon, ami később többletkeresletként jelentkezhet.

– A célunk, hogy ebben az időszakban a Masterplast növelni tudja piaci részesedését, és megerősödve érjünk el 2025-ig, amikor a külső gazdasági körülmények várhatóan ismét lehetővé teszik egy általános – az újlakásépítést is magába foglaló – építőipari konjunktúra elindulását. Mindemellett az ukrán újjáépítésben rejlő potenciál is hatalmas, mi készen állunk, várjuk a tűzszünetet és az újjáépítés elindulását.

– Addig is tesszük a dolgunkat, helyreállítjuk a vállalat eredményességét, megvalósítjuk a beruházásainkat, megőrizzük a gyártási képességeinket, és a

jövőben jelentkező növekedési lehetőségek kiaknázására koncentrálunk – tette hozzá Tibor Dávid.

A kedvezőtlen makrogazdasági környezetben, a magas infláció és kamatok következtében egész Európában gyengélkedik az építési termékek piaca. Az alapanyagárak csökkenése után a kereskedői oldalon tapasztalható készletleépítés tovább apasztotta a keresletet a gyártók felé, és fokozódott az árverseny is. Mindezek következtében a társaság árbevétele 34 százalékkal, 37,8 millió euróra csökkent a bázis negyedévben elért rekordhoz képest.

Amint megtudtuk: a sárszentmihályi székhelyű társaság piacai közül Horvátország és a háborúval sújtott Ukrajna teljesítménye nyújt pozitív kivételt. Utóbbinál a harci cselekményektől mentes területeken újraindult az építőipari tevékenység, aminek köszönhetően 65 százalékkal bővült a társaság árbevétele az alacsony bázisról. A háború során eddig több mint 170 ezer épületet romboltak le Ukrajnában, az állam 400 millió eurót különített el új építkezésekre és rekonstrukcióra. Az újjáépítési folyamat a háború miatt érthetően alacsony intenzitással, de lényegében megkezdődött. A Masterplast leányvállalatával 2005 óta van jelen az ukrán piacon, ahol beágyazottsága révén kedvező pozícióba kerülhet a tűzszünet után várhatóan elinduló helyreállításban. Ebben további előnyt jelent, hogy a Masterplast csoport nem rendelkezik oroszországi üzleti érdekeltségekkel és kapcsolatokkal.

Az 1997-ben alapított Masterplast csoport a legnagyobb magyar tulajdoni hátterű hőszigetelőanyag gyártóvállalat, a társaság árbevétele 2022-ben 201,8 millió euró volt. A kelet-közép európai régió 10 országában saját leányvállalataival biztosítja a közvetlen piaci jelenlétet, és exporttevékenysége révén az európai országok többségében forgalmazza termékeit. Tevékenységével hozzájárul az épületek energiafogyasztásának és széndioxid kibocsátásának csökkentéséhez, a fenntartható-energiahatékony épületállomány létrejöttéhez.