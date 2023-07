Amint Cser-Palkovics András a közösségi oldalon véleményét kifejti: Közéletünk viszonyait ismerve példaértékű, hogy egyébként különböző pártállású politikai szereplők egy asztal mellett, egymást partnernek tekintve képesek konzultálni a településeket érintő kihívásokról.

A találkozón résztvevő városvezetők egy közös nyilatkozatot is elfogadtak az Európai Unió irányába arról, hogy a települések kifejezett érdeke, hogy az uniós források mihamarabb megérkezzenek Magyarországra. Külön kérték, hogy a településeknek járó fejlesztései forrásokat, az egészségügyi fejlesztésekhez szükséges és a pedagógusok béremeléséhez szükséges pénzeket soron kívül biztosítsa az EU.

Téma volt az is, hogy július 1-től a hulladékgazdálkodás már nem kötelező önkormányzati feladat, hanem az állam azt átveszi. Amint Cser-Palkovics Andtás írja: "A hulladékszállítás felelőssége július 1-től tehát már az államé lesz. Ezt egy 35 évre szóló koncessziós pályázat alapján az ország legnagyobb vállalata, a MOL látja majd el. A MOL ezzel foglalkozó vállalata, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. látja majd el ezt a kiemelkedően fontos közszolgáltatást, regionális szervezési rendszerben. A fehérvári emberek a szolgáltató személye vonatkozásában nem éreznek majd változást, hiszen régiókoordinátori konzorcium tagjaként a Depónia Kft. végzi majd el. A város tulajdonában álló cégünk piaci részesedése jelentősen nő majd a régióban a MOHU-val kötött szerződések alapján. Ez bevételt jelenthet a város számára is. Bízunk benne, hogy ez a mostani jelentős átalakulás az emberek oldaláról nézve zavartalan lesz. Közös érdek az is, hogy a következő években előre tudjunk lépni a körforgásos gazdaság vonatkozásában, hiszen ez kiemelkedő környezetvédelmi célkitűzés."