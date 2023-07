Gombamód szaporodnak a vadonatúj épületek, lakóházak a Velencei-tó térségében is, amely egyértelmű jele annak a tendenciának, amely évek óta megfigyelhető országosan: a nagyvárosi nyüzsgésből kiszakadni vágyó, de annak elérhető közelségében élni vágyó családok rátaláltak a Velencei-tó térségére.

Ez a népszerűség lehet az oka annak is, amely 2022-re olyan jelentős áremelkedést okozott itt is. Az MBH Csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank legfrissebb elemzéséből kiderül, hogy míg Mecsek és Villány után a Balaton környékén ment végbe a legnagyobb, megközelítőleg 35 százalékos áremelkedés, addig harmadik helyre már a Velencei-tó és a Vértes vidéke került. Itt – derül ki az indexből - 32 százalékos árnövekedést regisztráltak. De az elmúlt 10 év viszonylatában is hasonló a helyzet: Budapesten ment végbe a legnagyobb áremelkedés 10 év alatt, ahol szintén több mint három és félszeresükre nőttek a kiemelt üdülőövezeti ingatlanárak. Ezt követi a Balaton 220 százalékos növekedéssel, melyet a Velencei-tó-Vértes üdülőövezete követett – ahol 214 százalékos áremelkedéssel találkozhattak az ingatlanvásárlók.

A vízparti üdülőkörzetek természetesen a legdrágábbak: a Balatonnál 1 millió forint feletti és 800 ezer forint körüli négyzetméterárak sem voltak ritkák tavaly, de mindezek mellett sem törpül el Velence és Gárdony 640-660 ezer forintos négyzetméterára. Ennél még Hévíz, Tapolca és Keszthely is olcsóbb volt tavaly.

Az új lakások árai pedig a főváros külsőbb kerületeinek négyzetméteráraihoz hasonlóak: Velencén 900, Gárdonyban pedig 879 ezer forint körül alakultak.