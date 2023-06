Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) Arany minősítésű Felelős Foglalkoztatóként nagyra értékelte a MACHER Zrt. foglalkoztatáspolitikáját. A díj értékéről sokat elárul az a tény, hogy Fejér Vármegyében mindössze két vállalkozás büszkélkedhet Arany Fokozatú Felelős Foglalkoztató minősítéssel.

A Macher fő profilja a kábelkonfekcionálás. Partnereinek komplex szolgáltatást nyújt a kábelkötegek tervezésétől a gyártástechnológia kidolgozásán át a késztermék leszállításáig. Termékeik jelentős része az ipari elektronika, orvostechnológia, jármű- és az űripar területén működő cégek megrendelésére készül. Nagyrészt Európa fejlettebb ipari régióiba exportálnak, vagy nemzetközi cégek hazai leányvállalatainak készülnek termékeik.

A társaság 1991-ben, Székesfehérvárott alapította Macher Endréné, Macher János és Macher Endre, mely jelenleg is 100 százalékos családi tulajdonban lévő magyar vállalkozás. A cég 2021-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Az évfordulót különösen hangsúlyossá tette, hogy ezzel egyidőben történt meg a cég vezetését érintően a generációváltás is. Macher Gábor, a család legkisebb gyermeke vette át a Macher Zrt. irányítását, és ő is köszöntötte elsőként a szerda délelőtti átadó ünnepségen a vendégeket, köztük az önkormányzat megjelent képviselőit.

-Ez a város erős iparral és gazdasággal rendelkezik és a szereplők között vannak, akik megszólítják az ember és nem csak gazdaságilag, hanem érzelmileg is. Ilyen a Macher is, mely azt is elmondhatja magáról, hogy megoldást talált arra a problémára, amelyre csak kevés kkv talál megoldást, ez pedig nem más, mint a családi cégeken belüli generációváltás, mondta Cser-Palkovics András, polgármester.