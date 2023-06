-Sokat segített az elmúlt hetekben lehullott bőséges csapadék. Szépek a növényállományok, jól alakult a bokrosodás, sok a kalász, a tavalyinál lényegesen kedvezőbb képet mutat a határ. Néhány helyen kissé megdőltek ugyan a gabonák, ami elsősorban nem az erős szélnek, a néhány hete lezúdult heves esőzésnek a következménye, hanem annak, hogy a földterületen gazdálkodó nem kezelte le szárerősítő regulátorral a táblát. A bőséges csapadék és az enyhe, meleg idő következményeként több helyen támadtak a gombabetegségek, feltűnt a néhány éve „meglepetésként” berobbant sárgarozsda, néhol látni a levélrozsda jeleit is, de szélsőségesen súlyos fertőzésről szerencsére nincsenek hírek – mondja az Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatója. Vida Gyula szerint ott, ahol jó időben és lelkiismeretesen elvégezték a szükséges agrotechnikai és növényvédelmi munkákat, várhatóan jó lesz a termés. Mostanában azonban nem is a várható hozamok, hanem főként a gabonaárak miatt aggódnak a termelők, ugyanis attól tartanak, hogy a korábbinak akár harmadára is csökkenhet a vételi ár, miközben a termelés költségei semmivel sem lettek alacsonyabbak. A gazdák abban bíznak, hogy az aratás befejezéséig megnyugtató választ kapnak erre a problémára.

A vármegyében az idén a tavalyinál 10- 15 százalékkal nagyobb területről kell learatni az árpát, illetve a búzát – tudtuk meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei szakemberétől. Tájékoztatása szerint a csapadék sokat lendített a növények fejlődésén, szépen szemesedtek a kalászok, bár a tőállomány elég heterogén. Az aratáshoz – a korábbi években megvalósított fejlesztések eredményeként – van elegendő gép, munkaeszköz, így, ha az időjárás „nem szól közbe”, és egy esetleges több napos eső miatt nem kell félbe hagyni a munkát, optimális időben, körülbelül négy hét alatt végeznek az árpa és a búza betakarításával a termelők.

A székesfehérvári Aranybulla 300 hektáros sörárpa tábláján a hét elejére 13- 14 százalékra csökkent a gabonaszemek víztartalma, s mivel ezzel az értékkel már nincs akadálya a biztonságos tárolásnak, meg is kezdték az aratást. Három kombájnnal dolgoznak, s mivel ennél a terménynél magasak a minőségi követelmények, fokozott gonddal, nagy odafigyeléssel végzik a betakarítás minden műveletét. Szabó Gábor növénytermesztési ágazatvezető úgy számol, hogy öt nap alatt – vagyis a hét utolsó napjaira - a végére jutnak ennek a feladatnak. Az első mérések kedvező eredményt, megfelelő osztályozottságot mutatnak. A gazdaság gabonatábláinak is kedvezett az elmúlt hetek időjárása. Az ágazatvezető szerint várható hozamokról még korai lenne beszélni, de már látszik, a közepesnél erősebb terméssel fizethetnek a gabonatáblák. Persze, sok múlik a következő időszak időjárásán. A búzának a 28- 30 fokos hőmérséklet lenne az optimális, a 35 fokos, vagy akörüli forróságot már megsínylenék a kalászokban a szemek.

Amennyiben a következő napokban nem fordul tartósan esősre az időjárás, várhatóan a hét vége felé a megye déli térségének több gazdaságában is megkezdik az őszi árpa vágását. Kiss Norbert Ivó, a MAGOSZ vármegyei elnöke úgy látja, hogy a hozamok nem lesznek ugyan olyan magasak, mint amekkorára korábban számítottak, de a minőséggel nem lesz gond.

Több híradás szerint az ország gabonatárolóinak mintegy felében még van tavalyi termény, pedig kellene a hely az idei gabonának. Próbáltuk megtudni, hogy a vármegyében ez miként alakult, s több információs forrásunk is megerősítette, nálunk elegendő lesz a tárolókapacitás.