A Velencei-tó környéke Magyarország egyik legjelentősebb bortermelő vidékének, az Etyek-Budai Borvidéknek a része. A tájegység legjobb szőlőtermő helyein - Pázmánd, Kápolnásnyék, Nadap, Velence, Sukoró, Pákozd, Gárdony és Agárd szőlőiben – 2023-ban is feszült figyelemmel várják a tőkék fejlődésének alakulását a szőlészek, borászok. Az elmúlt évek aszályos időjárása után idén talán kicsit máshogy alakul mindenhol a szőlő – erről kérdeztünk több környékbeli borászt is. A Vértes felől érkező hűvös szellő és a tó vizéről visszaverődő fénysugarak támogatják az érést, de vajon miben reménykednek a szakemberek?

- Az idei tél és tavasz csapadékosabb volt, így kevesebb aszálykár, nehézség várható reméljük idén a szőlőben – árulta el a feol.hu-nak Veliczky Zoltán, a pázmándi Apró kertek egyik tulajdonosa, aki társával két hektáron termeli a kékfrankos, néró, kadarka, csóka fajtákat. - A májusi eső tényleg aranyat ért nem csak a szántókon, de a szőlőben is. A sok eső azonban a gombabetegségeknek kedvez, ezért jobban oda kell figyelni, hogy időben megtörténjenek a kezelések, főleg, ha valaki bioban gondolkodik, mint mi. Nem használunk ugyanis rovarölőt, felszívódó növényvédő szereket, gyomirtót sem. Az enyhe tél viszonylag kedvezett az atkák áttelelésének, ez szintén látszik. Szelíd szerekkel dolgozunk ellenük is – tette hozzá Zoltán, ahogy azt is: kicsit lassabban indult be idén a természet, nem volt robbanásszerű meleghatás. Így a rügyfakadás és a növekedés beindulása visszafogottabb, s ezért későbbi szüret várható. – Azt reméljük, idén is jó, koncentrált, gazdag, de túlzások nélküli izgalmas borokat tudunk készíteni.

Hasonlóban reménykedik a gárdonyi Csóbor Jenő is, aki tizenegy szőlőfajtát nevelget a környéken.

Csóbor Jenő is nagy reményeket fűz az idei évjárathoz

Fotó: S. Töttő RIta / Fejér Megyei Hírlap

- Tavaly szenvedett a szőlő a szárazságtól, de most hála az égnek nagyon sok eső esett, ezért a szőlő állapota jó, sőt a kilátások is azok! Azt remélem, a szőlő az eddig kapott munícióból szinte szüretig megél – árulta el a szakember, aki a színes fajtapalettának köszönhetően idén is nagy munkára számíthat:

- A tizenegy fajta egyfelől jó, mert nagy a választék, viszont szüretkor a feldolgozóban minden fajtát külön kell szüretelni, tárolni, s ennek nagy helyigénye van – tudtuk meg, ahogy azt is: - Tavaly szüretkor azt hittük, nem készülnek igazán jó borok, de aztán mégiscsak jó boraink lettek!