-Nagyon jól és jókor jött a májusi eső, az ország nagy részén pótolta a múlt évi és a téli aszály miatt a talajból hiányzó nedvességet. Hálásak is érte a növények, szépek, jól fejlődnek az őszi vetések és a tavasszal elvetett kultúrák is – mondta el a Fejér Megyei Hírlap érdeklődésére az Agrártudományi Kutatóközpont főigazgatója. Vida Gyula ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani időjárás rendkívüli mértékben kedvez a különböző gombafertőzéseknek, a kár- és kórokozók szaporodásának, köztük a gabonák veszedelmes ellenségének, a sárgarozsdának. Az utóbbi fertőzés – miután évtizedekig elkerülte a hazai földeket – 2014-ben még meglepetésszerűen érte a növénytermesztőket, de már megtanulták, hogyan kell védekezni ellene. Nagy szükség is lesz a tudásra, az idén ugyanis fokozottan figyelni kell a megjelenésére, hogy időben be lehessen vetni ellene a szükséges szereket. A sárgarozsda azonban nem egyedül fenyegeti a gabonatáblákat, támadhatnak az egyéb gombafertőzések, továbbá a levéltetvek, megjelenhetnek a vetésfehérítők, sőt, a gyorsan beköszöntő melegben felléphet a fuzárium fertőzés is. Ezért az idei gazdálkodási év nagyon fontos feladata lesz a növényvédelem – hangsúlyozza a tudományos szakember.

A megye déli részén gazdálkodó Kiss Norbert Ivó – aki a Fejér Vármegyei Gazdakörök Szövetségének az elnöke- ugyancsak a növényvédelem fontosságára, a fokozott odafigyelésre hívja fel a figyelmet. A határt járva és a gazdatársakkal konzultálva úgy tapasztalja, hogy a térségben tényleg aranyat ért az elmúlt időszakban lehullott 60-70 milliméternyi csapadék. Igaz, a gazdaembernek esőből sosem elég – teszi hozzá. Mint mondja, a talaj a legtöbb helyen elnyelte a lehullott égi áldást, ezért a térségben nem jellemző a belvíz. Csupán a mélyebben fekvő, vagy rossz agrotechnikával művelt földeken állt meg, de azokról a területekről is lassan elkezdett lehúzódni a víz. A növények fejlődésének használt az eső, az őszi vetésű gabonák nagyon szépek, a most elvetett kukoricának azonban szemmel láthatóan, nem nagyon „tetszett” a múlt heti, néhány napos erőteljes lehűlés, más években kevéssel előrébb járt a növekedésben.

-Jó lett volna, ha elosztva, s nem szinte egyszerre zúdult volna le a nagyon várt csapadék. S bár a talaj megfelelően feltöltődött, egyes részeken a búza még most is több esőt „kívánna” – állítja a Székesfehérvár határában gazdálkodó Aranybulla Zrt. növénytermesztési ágazatvezetője, hozzátéve, a növények meghálálták az égi áldást. Szépen fejlődnek az ősszel elvetett gabonák, kalászol már az őszi árpa és kezd kalászba szökkenni a búza is. Bár most tényleg nagyon biztató képet mutat a határ, Szabó Gábor nem osztozik azoknak a gazdatársaknak a véleményében, akik szerint a növények mostani fejlődése előrevetíti, hogy jó termés várható. Bár nyilván ő is annak örülne, de mint mondja, korai még bármire is következtetni, mivel az árpa legalább 30 napot, a búza pedig valamivel többet „alszik” a szabadban, s addig bármi megtörténhet. Ha berobban például egy 30 fokos meleg, megsülhetnek a búzaszemek, nem búzát, hanem ocsút aratnak majd a gépek. Most egyébként sem a várható termés becslése, hanem a növényvédelem a fontos feladat, mivel ezerrel támadnak a kór-és károkozók, a különféle gomba – és rovarfertőzések. Nem kerülik el az Aranybullát sem. A gazdaság egyes tábláin felütötte fejét a sárgarozsda is, ami nagyon kemény védekezést követel. S, hogy ez mennyire fontos tennivaló, igazolja, hogy a kontroll parcellán, ahol nem védekeznek, komoly kártétel mutatkozik, míg a védett táblákon nem tudott eluralkodni a fertőzés. A növényvédelem kiemelt feladat lesz az idén az Aranybullánál is, a gombafertőzések ellen az idei tavaszon már másodszor kellett permetezni, míg más években, ebben az időben elég volt egyszer bevetni a permetezőgépeket.

Jó ütemben haladnak az időszerű munkák az ország minden részén, kivéve azokat a földeket, amelyekre a belvíz miatt nem tudnak rámenni a gépek. A NAK szerint már elvetették a tavaszi árpát, földben van a magborsó, a cukorrépa, rövidesen befejeződik a napraforgó, a kukorica és a szója vetése is. A szakemberek szerint kielégítő az ősziek és az elvetett tavasziak fenológiai fejlődése, bár a hűvös idő – akárcsak a mi vármegyénkben, az ország más részein is – kicsit visszafogta a kukorica növekedését.